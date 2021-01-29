Mostafa Mohamed kimdir: Mostafa kaç yaşında, futbol kariyeri nedir?

Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu, sarı kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zamalek'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün kiralama bedeli olarak 2 milyon Dolar ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca sarı kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracağı da ifade edildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü de Mostafa Mohamed'in transferiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mısırlı genç futbolcu Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire’de doğdu. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır’ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek’in gençleri arasına girdi.

MOSTAFA MOHAMED'DEN TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIM



Galatasaray’ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.

Mısır ekibi Zamalek, 23 yaşındaki futbolcusu Mostafa Mohamed’in Galatasaray’a transfer olduğunu duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar da görüşmelere başladığını açıklamıştı. Mohamed de sosyal medya hesabından transferle ilgili ilk paylaşımını yaştı. Mısırlı futbolcu, paylaştığı fotoğrafta Türk bayraklarını ekledi.