Benzin, motorine indirim var mı? Haberi alan akaryakıt istasyonlarına koşacak!

Petrol fiyatları düşmeye devam ederken, gözler akaryakıt istasyonlarındaki benzin, motorin, LPG fiyatlarında. ABD yönetimi, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacağını duyurdu. Açıklamada, kasımdan itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağı bildirildi.

Halihazırda 155 milyon varil petrolün satıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki satışla bunun 165 milyon varile çıkacağı ifade edildi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,67 düşüşle 90,03 dolardan işlem görüyor.

Mazota indirim var mı?

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorin (mazot) fiyatında indirim söz konusu olacak. Motorin grubuna bu gece itibarıyla 1 lira 74 kuruş indirim geldi. En son 6 Eylül’de 57 kuruş zamla litresi 18,66 TL’ye çıkan benzin litre fiyatına ise herhangi bir indirim yapılmadı.

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Motorin İstanbul, Ankara, İzmir'de kaça indi?

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 81 kuruştan, 23 lira 7 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 23 lira 18 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 2 kuruşa indi.

İstanbul'da güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,07 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

Ankara'da güncel benzin, motorin, LPG fiyatlar

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,18 TL

LPG: 10,94 TL

İzmir'de güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,02 TL

LPG: 10,74 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Benzin ve motorin ürün fiyatları veya döviz kurundaki değişimden kaynaklanan aşağı ya da yukarı yönlü meydana gelecek akaryakıt nihai satış fiyatlarındaki değişiklikler, yeni fiyatın devreye gireceği günden iki gün önce oluşan ve yayınlanan Akdeniz havzası (Genova/Lavera) benzin ve motorin ürün fiyatları ile TCMB tarafından açıklanan dolar satış kuru baz alınarak tespit ediliyor.

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Benzin ve motorin ürün fiyatı ile dolar kurunun çarpılması sonucu elde edilen fiyatı litreye dönüştürülüp ÖTV ve gelir payı ilave edildikten sonra KDV de eklenerek vergili rafineri çıkış fiyatı bulunuyor. Vergili rafineri çıkış fiyatının üzerine dağıtıcı marjı ve yüzde 18 KDV eklenerek akaryakıt dağıtım fiyatı elde ediliyor. Akaryakıt dağıtım fiyatının üzerine bayi marjı ve yüzde 18 KDV eklenerek akaryakıt bayi fiyatına ulaşılıyor.