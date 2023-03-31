MS hastalığı nedir? MS belirtileri neler?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, MS hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MS NEDEN OLUR?

MS, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun kendi sinir hücrelerini hedef alması sonucu oluşur. Bu durum, sinirlerin miyelin kılıfında hasara neden olur ve nörolojik semptomlarla sonuçlanır.

MS BELİRTİLERİ NELER?

MS hastalarına yönelik bu yıl 9. MS hasta kampını düzenleyeceklerini belirten Murat Terzi, şu değerlendirmede bulundu:

''MS hastaları, güçsüzlük, görme kaybı, dengesizlik gibi şikayetler nedeniyle günlük işlerinde zorluklar yaşayabiliyor. Ayrıca yorgunluk, unutkanlık, idrara sık gitme ve idrar kaçırma gibi şikayetler de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Sadece orta Karadeniz Bölgesi’nde 8 bin civarında MS hastası bulunuyor. Hastaların, hastalıklarının farkına varması ve yaşam kalitelerini arttırabilmek için hasta eğitim kampları düzenliyoruz. Samsun’da son 8 yıldır gerçekleştirdiğimiz ‘MS Kampı’ etkinliğimizi Kovid-19 salgını nedeniyle son 3 yılda çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. 8 yıldır gerçekleştirdiğimiz kamplardan elde ettiğimiz deneyim ile bu yılki hasta kampımızı 7-10 Mayıs arasında Samsun OMÜ OMTEL’de gerçekleştireceğiz. '' dedi.

MS KAÇ YAŞ ARASINDA GÖRÜLÜR?

Hastalığın genellikle 20-40 yaş arasında görüldüğüne dikkat çeken Terzi, şunları söyledi:

''Hastalıkta görme kaybı, dengesizlik, bacak güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, çift görme, idrar kaçırma gibi şikayetler oluyor. Ancak teşhis konulan bir hasta için MS bir hastalık değil, yaşam tarzıdır. Düzenlediğimiz kamplar sayesinde hastalarımız ve yakınları hastalıklarını daha iyi öğreniyor. MS için kesin olarak 'genetik hastalık' demek zor. Her 10 aileden birinde MS'li var. Özellikle ağır stres, travma, enfeksiyonlar, hamilelik gibi durumlardan sonra hastalık ortaya çıkabiliyor."

TÜRKİYE’DE KAÇ MS HASTASI VAR?

Prof. Dr. Murat Terzi, ‘’Türkiye'de yaklaşık 50 bin MS hastası var. Sadece orta Karadeniz Bölgesi’nde 8 bin civarında MS hastası bulunuyor.’’ ifadelerini kullandı.



















