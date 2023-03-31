MSÜ 2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yaklaşıyor. Sınav günü yaklaşırken adaylar, MSÜ sınavının ne zaman başlayacağını ve kaç dakika süreceğini araştırıyor. Adaylar MSÜ sınav yerlerini, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyor.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2023?

2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MSÜ fakülte ve yüksekokullarında eğitim almak isteyen öğrenciler sınava girecek. Adaylar nerede sınava gireceklerini haberimizde yer alan linkten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilirler. İşte ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri görüntüleme ekranı…

MSÜ SINAVI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 2 Nisan 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.



