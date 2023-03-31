ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu. Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak. Peki ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2023 ALES 1 sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte haberin detayları.