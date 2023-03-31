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MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023 MSÜ sınav bilgileri

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme (MSÜ) 2023 sınavına kısa bir süre kala sınav tarihi, saati ve süresiyle ilgili bilgiler bir kez daha gündeme geldi. ınava katılım gösterecek adaylara Türkçe'den 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimlerden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

08:41 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
MSÜ

MSÜ

Milli Savunma Üniversitesine giriş yaparak ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim almak isteyen adaylar MSÜ sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Sınavlar için geri sayım başlarken oturum günleri ve saatleri belli oldu.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda geri sayım sürüyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

MSÜ SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giriş belgeleri erişime açıldı.

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.



#msü
#milli savunma üniversitesi
#msü 2023
#ösym
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