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MSÜ sınav yerleri ne zaman erişime açılacak? MSÜ sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de...

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için gözler ÖSYM'den gelecek sınav yeri duyurusunda. Adayların sınav günü MSÜ sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanır? İşte osym.gov.tr 2024 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

08:37 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:15 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MSÜ
MSÜ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

MSÜ 2024 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) giriş belgesi henüz yayınlanmadı.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl sınav yerleri sınavdan 10 gün önce ilan edilmişti. 2024 MSÜ sınav giriş belgelerinin şubat ayının son haftasında paylaşılması bekleniyor.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

ÖSYM MSÜ SINAV TAKVİMİ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



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