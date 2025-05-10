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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı 2025

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı 2025

13:5210/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen binlerce aday, PERTEM ekranı üzerinden yapılacak duyuruyu bekliyor. Sonuçlar, ikinci seçim aşamaları öncesinde erişime açılacak.

2025 Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme sürecinde sona gelindi. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmek isteyen adayların gözü, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ardından tercih süreci 18 Nisan’da tamamlandı. Binlerce askeri aday şimdi sonuçlar için Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi ekranını yakından takip ediyor.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yılların takvimine ve mevcut kaynaklara göre, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Personel Temin Dairesi web sitesi olan “personeltemin.msb.gov.tr” üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçları sorgulayabilecek.

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