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Muğla’ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Muğla için uyarı geldi. Muğla için yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde, kuvvetli yağış ve sel baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Muğla’ya kuvvetli yağış uyarısı! 5 günlük Muğla hava durumu
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Muğla Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla’da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

5 günlük Muğla hava durumu

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