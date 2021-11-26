Muğla’ya kuvvetli yağış uyarısı

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla’da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

5 günlük Muğla hava durumu