Özgün Muhacir ne demek?
DİNİ BİLGİLER

Muhacir ne demek?

Televizyon programlarında, sosyal medyada ve günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız muhacir kelimesinin ne anlama geldiği insanlar tarafından merak konusu oluyor. Muhacir kelimesi özellikle Osmanlı literatüründe XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geniş yer bulmuştur. Peki muhacir ne demek? Muhacirin kelime anlamı nedir? Kimlere muhacir denir? Muhacirle Ensar arasındaki fark nedir? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhacirle Ensar arasındaki fark nedir?
Muhacir

Geçmişten bugüne belli başlı sebeplerden insanlar kendi topraklarından ayrılarak farklı bölgelere yerleşmektedir. Muhacir kelimesinin de bu manada tarihi bir anlamı bulunuyor. Muhacir kelimesiyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

MUHACİR NE DEMEK?

Muhacir sözcüğü, İslamiyet’in ilk yıllarında Mekke'den Medine'ye göç edenler için kullanılmıştır. Sözcük bu dönemden beri dini bir anlama da sahiptir. Peygamber ile birlikte Mekke'yi terk eden kimseler muhacir olarak anılmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun da son dönemlerinde Balkanlar'dan Anadolu'ya göç edenler için kullanılan muhacir kelimesinin tarihi bir anlamı vardır.

MUHACİR KİME DENİR?

Arapçada "Hicr" kelimesi göç ve hicret anlamına gelmektedir. O zamanlar göç Mekke'den Medine'ye olmaktaydı. Göç eden yani hicret eden kimseye muhacir ismi verildi. İslami anlam taşıyan bu isim günümüzde de kullanılmaktadır. Osmanlı-Rus Savaşı ve Kafkasya Savaşı (19. yüzyıl) sırasında Kafkasya'dan göçenler de Muhacir olarak adlandırılmıştır.

TDK'YA GÖRE MUHACİR KELİME ANLAMI NEDİR?

Muhacir kelimesi sözlükte “göç eden, hicret eden, göçmen” anlamına gelmektedir.

MUHACİRLE ENSAR ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Müslüman olan Medinelilere “Ensar”, Mekke'den göç eden Müslümanlara da “Muhacir” denmiştir. (Allah yolunda hicret edenler.)

Ensar ne demek? Ensar kimlere denir?
ÖZGÜN
Ensar ne demek? Ensar kimlere denir?
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