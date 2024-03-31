Muş seçim sonuçları 2024

Türkiye 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için sandık başına gidecek. YSK seçim takvimine göre bu Pazar gerçekleşecek seçim için saat 17.00'ye kadar oy kullanılacak.

Türkiye 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için sandık başına gidecek. YSK seçim takvimine göre bu Pazar gerçekleşecek seçim için saat 17.00'ye kadar oy kullanılacak.

Muş dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yeni Şafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Muş, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Tarihî zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla dikkat çeker. Bölgenin önemli bir kültür ve ticaret merkezi olan Muş, tarih boyunca Urartular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Doğal güzellikler arasında Murat Nehri, Erciş Gölü ve etkileyici dağ manzaraları yer alır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır; buğday, arpa, patates, meyve ve sebzeler yetiştirilirken, hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Muş ayrıca Türkmen, Kürt ve Zaza gibi çeşitli etnik grupların yaşadığı bir şehirdir ve bu da kültürel çeşitliliği artırır.