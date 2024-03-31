Muş Seçim Sonuçları 2024
Muş dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yeni Şafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.
Muş Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024
Muş 2019 Yerel Seçim Sonuçları
2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Muş Belediye başkan adayı Feyat Asya %34,7 oranında oy aldı. HDP adayı Sırrı Sakık %33,5 oranında oy aldı.
Muş'un İlçeleri
Bulanık
Hasköy
Korkut
Malazgirt
Varto
Muş Hakkında
Muş, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Tarihî zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla dikkat çeker. Bölgenin önemli bir kültür ve ticaret merkezi olan Muş, tarih boyunca Urartular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Doğal güzellikler arasında Murat Nehri, Erciş Gölü ve etkileyici dağ manzaraları yer alır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır; buğday, arpa, patates, meyve ve sebzeler yetiştirilirken, hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Muş ayrıca Türkmen, Kürt ve Zaza gibi çeşitli etnik grupların yaşadığı bir şehirdir ve bu da kültürel çeşitliliği artırır.