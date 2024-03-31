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Muş Seçim Sonuçları 2024 - Muş Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Muş Oy Oranları Sonuçları

81 ilde oy verme işlemi başladı. Muş seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Muş seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları, hangi aday önde? Muş seçim sonuçları açıklanıyor. Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi ile 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanları seçiliyor. 2024 Muş oy seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak'ta.

13:44 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:44 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Muş seçim sonuçları
Muş seçim sonuçları
Türkiye 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için sandık başına gidecek. YSK seçim takvimine göre bu Pazar gerçekleşecek seçim için saat 17.00'ye kadar oy kullanılacak.
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Muş Seçim Sonuçları 2024

Muş dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yeni Şafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Muş Seçim Sonuçları CANLI - 31 MART 2024

Muş 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Muş Belediye başkan adayı Feyat Asya %34,7 oranında oy aldı. HDP adayı Sırrı Sakık %33,5 oranında oy aldı.

Muş'un İlçeleri

Bulanık

Hasköy

Korkut

Malazgirt

Varto

Muş Hakkında

Muş, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Tarihî zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla dikkat çeker. Bölgenin önemli bir kültür ve ticaret merkezi olan Muş, tarih boyunca Urartular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Doğal güzellikler arasında Murat Nehri, Erciş Gölü ve etkileyici dağ manzaraları yer alır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır; buğday, arpa, patates, meyve ve sebzeler yetiştirilirken, hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Muş ayrıca Türkmen, Kürt ve Zaza gibi çeşitli etnik grupların yaşadığı bir şehirdir ve bu da kültürel çeşitliliği artırır.



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