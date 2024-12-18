N harfiyle eşleşen bitkiler arasında nane , nergis , nar ve nevruz otu gibi doğanın şifa dolu hediyeleri bulunur. Nane , ferahlatıcı kokusu ve sağlık faydasıyla mutfakların vazgeçilmezidir. Nergis , zarif çiçekleriyle bahçelere güzellik katarken, narını savunanlarla sağlık dostudur. Baharın müjdecisi olan nevruz otu , doğanın uyanışının işaretleri. Bu bitkiler, hem estetik hem de sağlık açısından hayatımıza renk katar. İşte N harfiyle başlayan bitkiler.