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Gümüşhane depremi daha büyük depremi tetikler mi? Naci Görür: 'Yedisu Fayı’na depremlerle stres yüklendi' diyerek uyardı

AFAD'ın verilerine göre Gümüşhane Kelkit’te önce 4.3, ardından da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi, Yedisu Fayı’nı tekrardan gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, uzun zamandır uyardığı ve büyük bir depremin meydana gelebileceğini ifade ettiği Yedisu Fayı’nın bu depremlerle stres yüklendiğini söyledi ve beklenen o açıklamayı yaptı.

Vedat Yavuz
10:49 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:52 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Prof. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür

AFAD Deprem Dairesi yeni bir açıklama ile Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen depreme dair son bilgileri aktardı. Saat 23:23'te meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,1 olarak ölçüldüğü bildirildi. Deprem 15 km derinlikte meydana gelirken çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Naci Görür son depremle ilgili ne söyledi?

Jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde üst üste meydana gelen ve Erzincan'da da hissedilen depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" dedi

Yedisu Fayı’nda deprem olur mu?

Görür, uzun zamandır uyardığı ve büyük bir depremin meydana gelebileceğini ifade ettiği Yedisu Fayı’nın bu depremlerle stres yüklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, “Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece, öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4.3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4.1).

Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayı'ndan Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir” dedi.

#Naci Görür
#Kelkit depremi
#Yedisu Fayı
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