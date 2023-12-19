AFAD Deprem Dairesi yeni bir açıklama ile Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen depreme dair son bilgileri aktardı. Saat 23:23'te meydana gelen depremin büyüklüğünün 4,1 olarak ölçüldüğü bildirildi. Deprem 15 km derinlikte meydana gelirken çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Naci Görür son depremle ilgili ne söyledi?

Jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde üst üste meydana gelen ve Erzincan'da da hissedilen depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" dedi

Yedisu Fayı’nda deprem olur mu?

Görür, uzun zamandır uyardığı ve büyük bir depremin meydana gelebileceğini ifade ettiği Yedisu Fayı’nın bu depremlerle stres yüklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, “Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece, öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4.3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4.1).

Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayı'ndan Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir” dedi.