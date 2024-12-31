1961 yılında Adalet Partisi'nin (AP) Aydın teşkilâtı kurucularından olarak, 1965 yılına kadar bu partinin il başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda 1963-1965 yılları arasında İl Genel Meclis Üyesi ve İl Daimî Encümen Üyesi olarak görev aldı. 1965'te Aydın milletvekili seçildi. Süleyman Demirel'e en yakın kişilerden bir olmuş olan Menteşe, Demirel başkanlığında kurulan birçok hükûmette görev aldı. Nahit Menteşe, İçişleri, Milli Eğitim, Enerji, Ulaştırma, Gümrük, Turizm Bakanı ve 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Nahit Menteşe kimdir?

Hayatını kaybeden Nahit Menteşe, 1932 yılında Milas'ta doğan Nahit Menteşe, ilk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise eğitimini ise Aydın Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, öğrencilik yıllarında çeşitli derneklerde yöneticilik yaptı ve Aydın Yüksek Talebe Derneği'nin başkanlığını üstlendi.

Meslek hayatına Aydın’da avukat olarak başlayan Menteşe, siyaset ve sosyal çalışmalarla da ilgilendi. İl Genel Meclisi üyeliği, İl Daimi Encümen üyeliği gibi yerel görevlerde bulundu. Aynı zamanda Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Aydın Spor Kulübü gibi sosyal kuruluşlarda önemli görevler üstlendi.

1965'te Aydın milletvekili seçildi. Süleyman Demirel'e en yakın kişilerden bir olmuş olan Menteşe, Demirel başkanlığında kurulan birçok hükûmette görev aldı. I. Demirel Hükûmeti'nde Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevinde bulundu (1968-1969). 1969 seçimlerinde milletvekilliğini korudu, II. Demirel Hükûmeti'nde Ulaştırma Bakanlığı (1969-1970), III. Demirel Hükûmeti'nde (1970-1971) önce Ulaştırma daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı.

1973 ve 1977 seçimlerinde yeniden Aydın milletvekili seçildi. IV. Demirel Hükûmeti Ulaştırma (1975-77) ve Turizm ve Tanıtma Bakanı (1977), V. Demirel Hükûmeti'nde Milli Eğitim Bakanı (1977-78) olarak görev yaptı. AP genel sekreterliği görevini 12 Eylül Darbesi'ne kadar sürdürdü.

Daha sonraki yıllarda Doğru Yol Partisi'ne geçti. 1991 genel seçimleri'nde Aydın milletvekili seçildi. Tansu Çiller'in başkanlığında kurulan 50. ve 51. Hükûmetlerde Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu (1993-95). 1995'te de Aydın milletvekili seçilen Menteşe, Anayol olarak bilinen 53. Hükûmette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı (1996).



