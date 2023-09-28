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Napoli evinde Udinese'yi farklı yendi: 4-1

İtalya Serie A 6. haftasında Napoli evinde Udinese’yi konuk etti. Maç Napoli’nin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 19’ Piotr Zielinski, 39’ Victor Osimhen, 74’ Khvicha Kvaratskhelia, 80’ Lazar Samardzic ve 81’ Giovanni Simeone’den geldi. Napoli bu sonuçla puanını 11’e çıkararak ligde 5. sıraya yerleşti. Napoli - Udinese maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:58 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Napoli 4-1 Udinese Maç Özeti

Napoli 4-1 Udinese Maç Özeti

Napoli, İtalya Serie A 6. haftasında evinde Udinese ile karşılaştı. Napoli maçtan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Udinese ligin 6. haftasında henüz galibiyetle tanışamadı ve 3 puanla 18. sırada yer aldı. Napoli - Udinese maç özeti haberimizde.

NAPOLİ - UDİNESE MAÇ ÖZETİ

Napoli - Udinese maç özetini izlemek için

NAPOLİ - UDİNESE MAÇ SONUCU

İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A 6. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Napoli
#Udinese
#İtalya Serie A
22 dakika önce
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