İtalya Serie A 28. haftasında lider Napoli evinde Milan’ı konuk etti. Milan zorlu deplasmandan 4-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Goller dakika 17’ Rafael Leao, 25’ Brahim Diaz, 59’ Rafael Leao ve 67’ Alexis Saelemaekers’den geldi. Milan bu sonuçla ligde 51 puana ulaşarak 3. sıradaki yerini korudu. Napoli - Milan maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.