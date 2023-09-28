Napoli 4-1 Udinese Maç Özeti
Napoli, İtalya Serie A 6. haftasında evinde Udinese ile karşılaştı. Napoli maçtan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Udinese ligin 6. haftasında henüz galibiyetle tanışamadı ve 3 puanla 18. sırada yer aldı. Napoli - Udinese maç özeti haberimizde.
NAPOLİ - UDİNESE MAÇ ÖZETİ
NAPOLİ - UDİNESE MAÇ ÖZETİ
NAPOLİ - UDİNESE MAÇ SONUCU
NAPOLİ - UDİNESE MAÇ SONUCU
İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A 6. HAFTA FİKSTÜRÜ
İTALYA SERİE A 6. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Napoli
#Udinese
#İtalya Serie A
22 dakika önce