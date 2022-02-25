Özgün NATO zirvesi bitti mi? Gözler NATO ülkeleri liderlerinde
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NATO zirvesi bitti mi? Gözler NATO ülkeleri liderlerinde...

Kuzey Atlantik Konseyi (NATO) Devlet Başkanları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesi sonra yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Bu anlamda "NATO zirvesi bitti mi?" NATO zirvesi ne zaman sona erecek?" gibi sorgulamalar arttı. Peki, NATO liderlerinin bir araya geldiği zirve bitti mi? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO zirvesi bitti mi?
nato zirvesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere düzenlenen NATO Liderleri Olağanüstü Sanal Zirvesi başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, "Rusya, tüm çabalarımıza rağmen diplomatik süreci reddetti. Rusya'nın saldırılarını kınıyor ve askeri eylemlerini derhal durdurması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

NATO ZİRVESİ BİTTİ Mİ?

NATO zirvesi henüz sona ermedi. Zirvenin sona ermesi ile yapılacak son dakika açıklamalar haberimizde yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı ve bugün yapılacak NATO toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN ZİRVE ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti: "Yapılmamış bir toplantıdan ne gibi mesajlar çıkacağını söylemek doğru olmaz. Saat 17.00'de toplantımızı yapacağız. Bu toplantıda liderlerin kanaatlerini göreceğiz. Bizim bugüne kadar NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız net ve açıktı. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli, daha kararlı bir adım atması gerekir. Sayın Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmeler var. Bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda tavrımızı iletmiştik. Bugün de tüm liderlerin duruşunu görerek, biz de duruşumuzu açıklayacağız."

Parti sözcümüzün yaptığı açıklama net. Şu anda AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya nasihat çekiyorlar. Atılan herhangi bir adım yok. Bugünkü NATO zirvesini ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız bunu konuşacağız. Nasihat çekmek, kınamak böyle bir Karagöz-Hacivat cümbüşüne döndürmemek gerekir. Nasihat çeken batı hala devam ediyor.


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