Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşı vatandaşın sigorta prim gün sayısı, sigortalı olarak çalıştığı toplam süre, emekli olmak için hak kazanılan tarih ve sigorta başlangıç tarihine göre değişmektedir.

Emeklilik Maaşı Bilgilerini Öğrenmek İçin Hangi Bilgiler Gereklidir?

Emeklilik Maaşı bilgilerini öğrenmek için gereken bilgiler cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi alanlarını doldurmaktır. Emeklilik maaşı bilgilerini öğrenmek için sisteme kaydetmeniz gereken diğer bilgiler şunlardır:

• Malulen emekli olup olmadığı bilgisi, erken yaşlanma var mı? Bilgileri evet ya da hayır olarak seçilmelidir

• SSK prim ödeme gün sayısı

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• Fiili gün sayısı

• Yurt dışı gün sayısı

• Varsa diğer sandıklara ait gün sayısı

• 3600 günün doldurulduğu tarih

• Askerlik / Sanatçı gün sayısı bilgileri doldurularak GÖNDER tuşuna basılmalıdır. Emekli olma şartlarıyla ilgili bilgileri analiz edilerek SGK emeklilik yaşı ve emeklilik aylığı ödemesi bilgilerine ulaşılabilmektedir.

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Emeklilik Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Emeklilik maaşı hesaplama işlemi SGK ‘ya bağlı olarak çalışan vatandaşların aylık hesaplama dökümüne sahip olmaları ile mümkündür. Online SGK girişi ve emeklilik aylığı sorgulaması yapmak için https://uyg.sgk.gov.tr/AylıkHe... sitesine tıklayabilir, Emeklilik maaşını öğrenebilirsiniz. TC kimlik numarası, SSK Sicil numatsi6,Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi gibi bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurularak sorgulama işlemi yapılmalıdır.

4A Emekli Maaş Hesaplama Robotu

4A Emekli Maaş Hesaplama için 4/A hizmet dökümüne ulaşmanız gerekir. Emekli sandığına kayıtlı olan vatandaşlar da bu yöntemi kullanarak emeklilik aylığı ve hizmet belgesine ulaşabilirler. Eski sisteme göre SSK’ya prim ödemeleri; iş yerinde sözleşmeli olarak çalışanları kişileri kapsamaktadır. SGK kapsamında olan 4A çalışanları Emekli maaşı ve ödemesini öğrenmek için e-devlet şifresini PTT şubelerinden 2TL karşılığında alarak sistemdeki kayıtlı prim gün sayısını ve kullanıcı bilgilerini görüntüleyebilir. İnternet üzerinde E devlet sistemine girip arama çubuğuna Sosyal Güvenlik Kurumu 4A emeklilik kaydı yazan yere tıklayarak emekli olmanız halinde ne kadar maaş alacağınızı öğrenebilirsiniz.

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Emeklilik Maaşı İçin Enflasyon Oranları Ne Kadar Değişti?

Emeklilik Maaşı için Enflasyon oranı 2020 yılının ikinci yarısında yüzde 8,37 oranında değişerek yüzde 4,33 artış göstermiştir. Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ücretlerinde ise Ocak ayından itibaren olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapılmıştır.6 aylık dönemde SSK ve Bağ -Kur emekli aylıklarında yüzde 8,37 artış olmuştur.

4B Bağ-Kur emekli maaşları için vatandaşlar e-devlet sistemine giriş yaparak sisteme kayıtlı olan emeklilik maaşlarını kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilmektedir. Sayfa üzerinde yer alan hizmet dökümünü analiz ederek 4B emeklilik maaşı hesaplama linki üzerinden esnaf ya da tarım işçisi seçenekleriyle arama yapılmalıdır.

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4C kamu çalışanlar emeklilik aylıklarını öğrenmek için; uyg.sgk.gov.tr/ıkramiyeMaasaHesapla4c/Welcome.do adresine tıklayarak emeklilik maaşı sorgulanmalıdır. Derece, kademe el gösterge ve görev tazminat göstergeleri vs. Bilgilerin doldurularak emeklilik maaşı öğrenilmektedir. Maaş ve ikramiyenin hesaplanması için muhakkak en az derece, kademe ve aylık tarihî alanlarının seçilmesi gerekir.

Emeklilik maaşının ne kadar olacağı ve ikramiyelerin hangi oranda değişeceği enflasyon ve finansal hareketlilikle doğru orantılıdır. Yıllık değişen enflasyon rakamları dâhilinde her yıl ek gösterge programında değişiklikler olmaktadır. E devlet şifresi ile kullanıcı ve hizmet bilgilerinizi, sicil numarası, hizmet puanı bilgilerini sisteme girerek Emekli maaşı ödemenizi hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.