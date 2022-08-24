Tahin ve pekmezin mükemmel uyumu: Kayseri Nevzine tatlısı tarifi

Nevzine, şerbetli tatlılardandır. Un ve kabartma tozu ile elde edilen hamura, ana malzeme olarak tahin, yoğurt ve ceviz ilave edilir. Elde edilen harç koyu bir kıvam elde edilene kadar yoğrulur. Hamur, yağlı bir kalıba alınır ve üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.
NEVZİNE TATLISI TARİFİ
Nevzine Tarifi İçin Malzemeler
Şerbeti için;
2,5 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Yarım su bardağı üzüm pekmez
Bir kaç damla limon suyu
Hamuru için;
125 gram oda ısısında tereyağı
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı tahin
1 yemek kaşığı sirke
1 su bardağı ceviz içi
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
NEVZİNE TATLISI NASIL YAPILIR?
Nevzine tatlısı için öncelikle şerbeti için, su, şeker ve limon suyunu kaynamaya bırakalım.
Ocağın altını kapatarak pekmezi ekleyip soğumaya bırakalım.
Nevzine tatlımızın hamuru için yoğurma kabında tereyağı, süt, sıvı yağ, tahin, sirke, ceviz içi ve kabartma tozunu karıştıralım.
Yaklaşık 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim.
Hamurumuzu yağlanmış fırın kabına elimizle bastırarak yerleştirelim.
Hamurun üzerini çatal yardımı ile çizerek şekil verelim.
Hamurumuzu önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim.
İlk sıcaklığı çıkan tatlımı keserek soğumuş olan şerbetimizi üzerinde gezdirelim.
Şerbetini çeken nevzine tatlımızı servis tabağına alarak isteğe bağlı tahin ile süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.