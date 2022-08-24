Özgün Tahin ve pekmezin mükemmel uyumu Kayseri Nevzine tatlısı tarifi
ÖZGÜN HABERLER

Tahin ve pekmezin mükemmel uyumu: Kayseri Nevzine tatlısı tarifi

Nevzine tatlısı, tahin, pekmez ve cevizle hazırlanan bir tatlıdır. Genel olarak, Kayseri'de yapılan şerbetli bir tatlıdır. Ramazan ayında daha çok tüketilir. İçindeki malzemeleri sebebiyle oldukça besleyici, doyurucu ve lezzzetli bir tatlıdır. Peki, nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis Kayseri lezzeti nevzine tatlısı tarifi, malzemeleri, şerbeti ve püf noktaları haberimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevzine tarifi: Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri, şerbetinin ölçüsü, kıvamı
Nevzine tatlısı

Nevzine, şerbetli tatlılardandır. Un ve kabartma tozu ile elde edilen hamura, ana malzeme olarak tahin, yoğurt ve ceviz ilave edilir. Elde edilen harç koyu bir kıvam elde edilene kadar yoğrulur. Hamur, yağlı bir kalıba alınır ve üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

NEVZİNE TATLISI TARİFİ

Nevzine Tarifi İçin Malzemeler

Şerbeti için;

2,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım su bardağı üzüm pekmez

Bir kaç damla limon suyu

Hamuru için;

125 gram oda ısısında tereyağı

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

NEVZİNE TATLISI NASIL YAPILIR?

Nevzine tatlısı için öncelikle şerbeti için, su, şeker ve limon suyunu kaynamaya bırakalım.

Ocağın altını kapatarak pekmezi ekleyip soğumaya bırakalım.

Nevzine tatlımızın hamuru için yoğurma kabında tereyağı, süt, sıvı yağ, tahin, sirke, ceviz içi ve kabartma tozunu karıştıralım.

Yaklaşık 3 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim.

Hamurumuzu yağlanmış fırın kabına elimizle bastırarak yerleştirelim.

Hamurun üzerini çatal yardımı ile çizerek şekil verelim.

Hamurumuzu önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim.

İlk sıcaklığı çıkan tatlımı keserek soğumuş olan şerbetimizi üzerinde gezdirelim.

Şerbetini çeken nevzine tatlımızı servis tabağına alarak isteğe bağlı tahin ile süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.

Anadolu'nun en güzel yemeklerinden: Batırık Nasıl Yapılır?
ÖZGÜN
Anadolu'nun en güzel yemeklerinden: Batırık Nasıl Yapılır?
Son 500 yılınen kötü dönemi

Son 500 yılın
en kötü dönemi

​Avrupa'da kuraklık alarmı.
İstanbuldakorku dolu anlar

İstanbul'da
korku dolu anlar

Kazanın ardından iki araç da alev topuna döndü.
11 ile kuvvetliyağış uyarısı

11 ile kuvvetli
yağış uyarısı

​AFAD: Sel ve su baskınlarına dikkat edin.
Evinden 700 sayfa<br>gizli belge çıktı

Evinden 700 sayfa
gizli belge çıktı

ABD Ulusal Arşivleri'nden ​Trump'a kötü haber.
300 polis aynı<br>anda bahçelere girdi

300 polis aynı
anda bahçelere girdi

​Narenciye hırsızlarına göz açtırmıyorlar.
Kiradan ucuz<br>sosyal konut

Kiradan ucuz
sosyal konut

​4 bin 800 TL taksit ve 240 aya kadar vade imkanı.

Doktorlar<br>kamuyu seçecek

Doktorlar
kamuyu seçecek

​Sağlıkta "Beyaz Reform" dönemi.

Batı vizeyi<br>seçime alet etti

Batı vizeyi
seçime alet etti

​"Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak istiyorlar."

İran'ın<br>Zengezur rahatsızlığı

İran'ın
Zengezur rahatsızlığı

​"Azerbaycan potansiyel bir tehdit yeniden İran'a ilhak edilmeli."
Filistin'den taviz vermem

Filistin'den taviz vermem

​Markalar ve yakın arkadaşları Bella Hadid'e sırtını döndü.
Somali’deki Anadolu kartalları

Somali’deki Anadolu kartalları

​Ülkedeki “Kartal Taburları”nı Türk askeri eğitiyor.
ABD'den TÜSİAD'a yaptırım tehdidi

ABD'den TÜSİAD'a yaptırım tehdidi

​Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ABD'yi rahatsız etti.

Sinemada taklitle var olamayız

Sinemada taklitle var olamayız

​Coğrafyamızın hikâyelerini keşfetmeliyiz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.