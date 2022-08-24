Tahin ve pekmezin mükemmel uyumu: Kayseri Nevzine tatlısı tarifi Nevzine tatlısı, tahin, pekmez ve cevizle hazırlanan bir tatlıdır. Genel olarak, Kayseri'de yapılan şerbetli bir tatlıdır. Ramazan ayında daha çok tüketilir. İçindeki malzemeleri sebebiyle oldukça besleyici, doyurucu ve lezzzetli bir tatlıdır. Peki, nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis Kayseri lezzeti nevzine tatlısı tarifi, malzemeleri, şerbeti ve püf noktaları haberimizde.

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