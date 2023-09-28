Newcastle United 1-0 Manchester City maç özeti
Newcastle United, İngiltere Lig Kupası 3. Tur’da evinde Manchester City ile kozlarını paylaştı. Maç Newcastle United’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü Alexander Isak’tan geldi. Newcastle United - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU
NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU
#Newcastle United
#Manchester City
#İngiltere Lig Kupası
2 saat önce