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Newcastle United, Alexander Isak’ın attığı golle City’i kupada saf dışı bıraktı: 1-0

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Newcastle United evinde Manchester City’i konuk etti. Ev sahibi ekip Newcastle United Alexander Isak’ın attığı golle maçtan 1-0 galip geldi. Bu sonuçla birlikte Newcastle tur atlarken City kupaya erken veda etti. Newcastle United - Manchester City maç özeti haberimizde.

09:49 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Newcastle United 1-0 Manchester City maç özeti

Newcastle United 1-0 Manchester City maç özeti

Newcastle United, İngiltere Lig Kupası 3. Tur’da evinde Manchester City ile kozlarını paylaştı. Maç Newcastle United’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü Alexander Isak’tan geldi. Newcastle United - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Newcastle United - Manchester City maç özetini izlemek için

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇ SONUCU



#Newcastle United
#Manchester City
#İngiltere Lig Kupası
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