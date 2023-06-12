Novak Djokovic Grand Slam turnuvasını kaç kere kazandı - Tenis Haberleri
Fransa Açık tek erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile Norveçli raket Casper Ruud karşı karşıya geldi. Paris’te Philippe-Chatrier Kortu'nda oynanan karşılaşmayı Djokovic; 7-6, 6-3 ve 7-5’lik setler sonucu 3-0 kazandı.
NOVAK DJOKOVİC GRAND SLAM TURNUVASINI KAÇ KERE KAZANDI?
Novak Djokovic, Fransa Açık finalinde Casper Ruud'u 3-0 mağlup etti ve 23'üncü Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.
Djokovic, 23’üncü Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal’ın rekorunu kırdı ve 4 Grand Slam’de en az üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti.
2023 FRANSA AÇIK ŞAMPİYONU NOVAK DJOKOVİC
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Novak Djokovic, şampiyon oldu. Djokovic, Bir-Hakeim köprüsünde şampiyonluk kupasıyla basın mensuplarına poz verdi.
Novak Djokovic, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.
EN FAZLA GRAND SLAM KAZANAN TENİSÇİLER HANGİLERİ?
Djokovic, 23’üncü Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal’ın rekorunu kırdı ve 4 Grand Slam’de en az üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti.