|
Özgün

Novak Djokovic Rafael Nadal’ın rekorunu kırdı

Fransa Açık tek erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile Norveçli raket Casper Ruud karşı karşıya geldi. Paris’te Philippe-Chatrier Kortu'nda oynanan karşılaşmayı Djokovic; 7-6, 6-3 ve 7-5’lik setler sonucu 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından Djokovic, Rafael Nadal’ın rekorunu kırmış oldu ve 4 Grand Slam’de en az üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Peki Novak Djokovic Grand Slam turnuvasını kaç kere kazandı? İşte detaylar.

16:53 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Novak Djokovic Grand Slam turnuvasını kaç kere kazandı - Tenis Haberleri

Novak Djokovic Grand Slam turnuvasını kaç kere kazandı - Tenis Haberleri

Fransa Açık tek erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile Norveçli raket Casper Ruud karşı karşıya geldi. Paris’te Philippe-Chatrier Kortu'nda oynanan karşılaşmayı Djokovic; 7-6, 6-3 ve 7-5’lik setler sonucu 3-0 kazandı.

NOVAK DJOKOVİC GRAND SLAM TURNUVASINI KAÇ KERE KAZANDI?

Novak Djokovic, Fransa Açık finalinde Casper Ruud'u 3-0 mağlup etti ve 23'üncü Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

Djokovic, 23’üncü Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal’ın rekorunu kırdı ve 4 Grand Slam’de en az üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

2023 FRANSA AÇIK ŞAMPİYONU NOVAK DJOKOVİC

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Novak Djokovic, şampiyon oldu. Djokovic, Bir-Hakeim köprüsünde şampiyonluk kupasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Novak Djokovic, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.

EN FAZLA GRAND SLAM KAZANAN TENİSÇİLER HANGİLERİ?

Djokovic, 23’üncü Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek 22 şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal’ın rekorunu kırdı ve 4 Grand Slam’de en az üçer kez zafer elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti.



#Novak Djokovic
#Grand Slam
#Fransa Açık
#tenis turnuvası
#Rafael Nadal
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Merkezi Sınav Soru Kitapçıkları Sayısal ve Sözel Cevapları