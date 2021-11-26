Nu varyantı nedir? Yeni koronavirüs varyantının yan etkileri nelerdir?

Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgınında yeni bir varyant tesbit edildi. Nu ya da B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni koronavirüs varyantı ike ilgili detaylar merak kazandı. Nu' adı verilen varyantın dünyadaki en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha tehlikeli olabileceği düşünülüyor.

NU VARYANTI TEHLİKELİ Mİ?

İngiliz Sağlık Güvenlik Ajansı, Nu varyantı için "Şu ana kadar izlediğimiz en endişe verici varyant. Delta varyantından çok daha büyük bir endişe oluşturuyor ve dünya genelinde yeni koronavirüs dalgalarına sebep olabilir" açıklamalarında bulundu.

Güney Afrika’da hızla yayıldığına dair açıklamaların olduğu varyant ile ilgili açıklama yapan KwaZulu-Natal Araştırma ve İnovasyon Platformu’ndan bilim insanı Tulio de Oliveira, “Bu varyant bizi şaşırttı. Evrimde büyük bir sıçrama gibi. Beklediğimizden çok daha fazla mutasyon var. Özellikle üçüncü dalgadan sonra bu kadar olması bizi şaşırttı” dedi.

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de Oliveira, “Çok farklı ve olağandışı mutasyonların bir arada olduğu bir varyant. 30’dan fazla mutasyon bulunuyor. Sadece virüsün insan hücrelerine bulaşmasını sağlayan dikenlerinde 10 mutasyon var. Beta’da bu 3’tü Delta varyantında ise sadece 2” dedi.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times’a konuşan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Richard Lessells, “Bu varyantta Lambda ve Beta varyantlarına benzeyen bir yön var. Bu varyantın da bağışıklığa zarar verdiği tahmin ediliyor. Fakat bu varyant daha hızlı yayılmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de alt edebilir” dedi.

Öte yandan İngiliz The Times gazetesine konuşan Imperial College’dan bazı bilim insanları bu varyantın en tehlikeli yönünü açıkladı. Yetkili, “Virüsün vücuda girerek hücrelere bulaşmasını sağlayan başak proteinine (spike protein) karşı aşılar koruma sağlıyor. Fakat bu varyantın başak proteininde 32 mutasyon bulunuyor. Bu da bağışıklık sistemimize farklı geliyor ve vücuda saldırırken daha farklı davranmaya sebebiyet veriyor” yorumunu yaptı.

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BIONTECH'DEN YENİ VARYANT AÇIKLAMASI

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının ek mutasyonlara sahip olduğundan daha önceki varyantlardan farklı olduğu belirtildi.

B.1.1.529 varyantı üzerinde araştırmalara "derhal" başlandığının vurgulandığı açıklamada, “En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında 'kaçış varyantı' olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilerek, Pfizer ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.

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Pfizer ve BioNTech'in bir varyanta özel aşıya yönelik teknik denemelere başladıkları da açıklamada yer aldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali, dünya çapında endişelere yol açtı.

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İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'nın yanı sıra Lesoto, Esvatini ve Zimbabve'yi de kırmızı listeye ekleme kararı alırken AB de Afrika'nın güneyinden yapılan uçuşları durdurmayı planladığını bildirdi.