"O" harfiyle başlayan bitkilerin kullanım alanları da oldukça geniştir. Bazı orkide türleri süs bitkisi olarak büyük değer taşırken, okaliptüs ağaçlarından elde edilen yağ, tıbbi ve aromatik amaçlarla yaygın olarak kullanılır. Otluk, genellikle çayırlık ve meralarda kendiliğinden yetişen çeşitli ot türlerini ifade eder ve hayvanların beslenmesinde önemli bir role sahiptir. Görüldüğü üzere, "O" harfiyle başlayan bitkiler, ekolojik dengede ve insan yaşamında farklı işlevlere sahip olabilirler.