"ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 107. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Sınav sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuru bekleniyor. 24 Şubat 2024’te gerçekleştirilen 2024’ün ilk Özel Güvenlik Sınavı geride kaldı. 107. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi de EGM’nin sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda belli oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 107. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı?
24 Şubat’ta düzenlenen Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. EGM tarafından yayınlanan kılavuz bilgisine göre 107. dönem ÖGG sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “onlineislemler.egm.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile sorgulanacak.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.