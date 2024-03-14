"ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 107. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Sınav sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak duyuru bekleniyor. 24 Şubat 2024’te gerçekleştirilen 2024’ün ilk Özel Güvenlik Sınavı geride kaldı. 107. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi de EGM’nin sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda belli oldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 107. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı mı?

107. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

24 Şubat’ta düzenlenen Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. EGM tarafından yayınlanan kılavuz bilgisine göre 107. dönem ÖGG sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “onlineislemler.egm.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile sorgulanacak.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.