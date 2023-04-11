Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği müjdeler arasında bayram ikramiyesinin kapsamının genişlemesi ve öğrencilere bayram harçlığı verilmesi olduğu konuşulmaya başlandı. AK Parti, yeni evli çiftlere kredi desteği, öğrencilere bayram ikramiyesi ve vatandaşlık fonu kurulması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Peki öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partİ’nin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli kararlar alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıkları sürüyor. Duyurulacak üç vaatten birisinin de gençlere bayram ikramiyesi verilmesi olacak. Üniversitelere verilecek bayram ikramiyeleri tıpkı emeklilerde olduğu gibi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek.

Bayram harçlığı adı altında üniversite öğrencilerine verilecek desteğin bin lira seviyesinde olması bekleniyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kalması sebebiyle önümüzdeki yapılacak Kabine Toplantısı’nda bu konuyla ilgili alınan karar açıklanabilir. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar eklenecektir.

BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Son olarak SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyelerini 14 Nisan’da hesaplara yatırılmaya başlanacağı bilgisi paylaşıldı. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyesilerinin ise benzer şekilde Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı ise 29 Temmuz’da idrak edilecek. Bu tarihlerden 1 hafta önce ikramiyelerin hesaplara aktarılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.







