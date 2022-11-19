Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez uyguladığı ve öğretmenlerinin unvan ve maaşını belirleyecek olan uzman öğretmen sınavları 19 Kasım Cumartesi günü yapılıyor. Sınava katılan öğretmenler sınav sonuçlarının ne zaman, nereden açıklanacağını merak ediyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde verilecek.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

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