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Okullarda ikinci dönemin başlamasına sayılı günler kaldı! Okullar ne zaman açılıyor? 2024 2. dönem başlangıç tarihi

Karnelerini alarak tatile giren öğrenciler yarıyıl tatilinde dinlenmeye ve eksikliklerini tamamlamaya devam ediyor. Okulların açılacağı günün yaklaşmasıyla birlikte, yarıyıl tatilinin ne zaman sona ereceği veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Okullar ne zaman açılacak 2024? Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

13:38 - 29/01/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Okul
Okul

Yaklaşık 20 milyon öğrenci 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak ara tatile girdi. Tatile giren öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıktı. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.



#meb
#okul
#2. dönem
#okulların açılacağı tarih
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