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Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okulların kapanış tarihi MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi içerisinde paylaşılmıştı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

16:57 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

17-20 Nisan tarihleri arasında okullar kapalı olacak ve ikinci ara tatil yaptı. 2023 yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusu da ara tatilin başlaması ve nisan ayının sonuna gelinmesiyle merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, okulların kapanma tarihinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili son günlerde sorulan sorularla ilgili olarak “2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" ifadelerine yer verdi. Buna göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

MEB 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

12 Eylül 2023 Okullarda birinci dönem başladı.

14-18 Kasım birinci ara tatil,

23 Ocak-20 Şubat yarıyıl tatili yapıldı. (Deprem sonrası güncellendi)

17-20 Nisan Okullarda ikinci ara tatil (Ramazan Bayramı ile birleştirildi)

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.



#yaz tatili
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#Milli Eğitim Bakanlığı
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