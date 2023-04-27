17-20 Nisan tarihleri arasında okullar kapalı olacak ve ikinci ara tatil yaptı. 2023 yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusu da ara tatilin başlaması ve nisan ayının sonuna gelinmesiyle merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, okulların kapanma tarihinin uzayıp uzamayacağı ile ilgili son günlerde sorulan sorularla ilgili olarak “2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" ifadelerine yer verdi. Buna göre okullar 16 Haziran Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.