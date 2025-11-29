Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Okullarda ara tatil uygulaması kaldırılacak mı, ikinci dönem ara tatil olacak mı?

Ara tatillerle ilgili tartışmalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in değerlendirmeleriyle yeniden alevlendi. Tatiller sonrası öğrencilerin derse uyum sürecinde zorluk yaşadığını belirten Bakan Tekin, uygulamanın gözden geçirilebileceğine işaret etti. Gözler şimdi MEB’in 2025-2026 çalışma takvimine çevrilmiş durumda. Peki, ara tatil kaldırılıyor mu, okullarda uygulama devam edecek mi?

ARA TATİL KALKACAK MI, BİTİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'de toplam iş günü sayısı itibari ile genel ortalamanın çok altında değil. Ama çok daha fazla ders günü olan ülkeler var. Her bir tatilden sonra çocukların tekrar sürece adapte olmaları, tekrar eğitim öğretim ortamına ısınmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her tarafında tartışılıyor. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda bu ara tatillerin ardından okullarda adaptasyon sürecine dair, öğrenme süreçlerinin kesintiye uğradığına dair birçok eleştiri var. Her ülke kendi koşullarına göre tedbirlerini almış durumda. Temel eğitim çağındaki öğrencilerin öğrenme kayıplarının olduğuna dair eleştiriler var. Henüz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir.

BAKAN TEKİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mardin programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ara tatillerle ilgili öğrencilerin tatil dönüşü adaptasyon sorununa dikkat çeken Tekin, önümüzdeki yıl bu uygulamanın kaldırılmasının değerlendirildiğini söyledi ve “Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası ‘çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda 2 yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz” dedi.

BAYRAM TATİLİ DE EKLENİNCE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatilleri eğitimin verimliliğine etkisinin tartışmalı hale geldiği düşüncesiyle masaya yatırmış olmalı. Türkiye’de MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ders yılının 180 iş gününden az olmaması gerekiyor. Ancak uzun dini bayramlar, resmi bayramlar, kar yağışı, deprem, sel gibi nedenlerle eğitim hep kesintiye uğruyor ve bu 180 gün pek tutturulamıyor. Diğer yandan eğitimciler, uzun yaz tatilinin öğrencilerde öğrenme kayıplarına yol açtığını da sık sık dile getirmişti.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.