OKULLARIN AÇILIŞ - KAPANIŞ TARİHLERİ: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başladı ve öğrenciler derslere başladı. Ancak en çok merak edilen soru, yıl sonunda tatilin ne zaman başlayacağı oldu. 2026 yaz tatili ve okul kapanış tarihi hakkında tüm detaylar MEB tarafından açıklandı.