OKULLARIN AÇILIŞ - KAPANIŞ TARİHLERİ: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?

13:0819/09/2025, Cuma
Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaparken, gözler yıl sonuna ve yaz tatiline çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak, 2026 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı tarihler…

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başladı ve öğrenciler derslere başladı. Ancak en çok merak edilen soru, yıl sonunda tatilin ne zaman başlayacağı oldu. 2026 yaz tatili ve okul kapanış tarihi hakkında tüm detaylar MEB tarafından açıklandı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Bu sene 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.

