‘

ülkeleri nelerdir, hangileri? Kaç tane Ortadoğu ülkesi var?’ soruları gündemde yanıt arıyor. Ortadoğu, dünyanın en önemli ve en sorunlu bölgelerinden biridir. Bölge, petrol ve doğal gaz rezervleri açısından zengindir. Bu da bölgenin küresel ekonomide önemli bir rol oynamasına neden olur. Ancak, bölge aynı zamanda siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar açısından da risklidir. İşte Ortadoğu ülkeleri hakkında merak ettiğiniz her şey.