Ortadoğu ülkeleri nelerdir, hangileri?
ORTADOĞU ÜLKELERİ NELERDİR, HANGİLERİ?
Orta Doğu olarak kabul edilen ülkeler şunlardır:
> Türkiye
> İran
> Irak
> Suriye
> Lübnan
> Ürdün
> Suudi Arabistan
> Kuveyt
> Bahreyn
> Katar
> Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
> Umman
> Yemen
> Filistin
> İsrail (Bazı tanımlamalarda Orta Doğu'ya dahil edilirken, bazıları tarafından Transkafkasya veya Akdeniz bölgesine dahil edilir)
> Mısır (Mısır'ın kuzeydoğu köşesi, Sina Yarımadası dâhil)
Bu ülkeler coğrafi olarak Orta Doğu bölgesinde yer alırlar ve bu bölgenin kültürel, tarihi ve siyasi dokusunu oluşturan önemli aktörlerdir.
ORTADOĞU ÜLKELERİNİN BAŞKENTLERİ VE NÜFUSLARI NELER?
ÜLKE / NÜFUS / BAŞKENT / DİL
Bahreyn 1,234,596 Manama Arapça
Kıbrıs Cumhuriyeti 1,088,503 Lefkoşa Yunanca,Türkçe
Mısır 82,798,000 Kahire Arapça
İran 78,868,711 Tahran Farsça
Irak 33,635,000 Bağdat Arapça,Kürtçe
İsrail 7,653,600 Kudüsa İbranice
Ürdün 6,318,677 Amman Arapça
Kuveyt 3,566,437 Kuveyt Arapça
Lübnan 4,228,000 Beyrut Arapça
Umman 2,694,094 Maskat Arapça
Filistin Devleti 4,260,636 Ramallaha Arapça
Katar 1,696,563 Doha Arapça
Suudi Arabistan 27,136,977 Riyad Arapça
Suriye 23,695,000 Şam Arapça
Türkiye 73,722,988 Ankara Türkçe
Birleşik Arap Emirlikleri 8,264,070 Abu Dabi Arapça
Yemen 23,580,000 San'abAden (geçici) Arapça