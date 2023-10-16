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Ortadoğu ülkeleri hangileri, başkentleri ve nüfusları kaç?

İşgalci İsrail’in Gazze’ye saldırılarının 10. gününde ‘Ortadoğu ülkeleri hangileri?’ sorusu birçok vatandaş tarafından sorgulanıyor. Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesiştiği bölgede yer alan bir coğrafi ve kültürel bölgedir. Bölgenin sınırları kesin olarak tanımlanmamış olsa da, genellikle Akdeniz'den Pakistan'a kadar uzanan ve Arap Yarımadası'nı kapsayan bölgeyi kapsadığı kabul edilir. Peki, Ortadoğu ülkeleri nelerdir, hangileri? Kaç tane Ortadoğu ülkesi var? Ortadoğu ülkeleri nüfusu ve başkentleri neler? İşte Ortadoğu ülkeleri listesi, başkentleri, nüfusları ve merak edilenler.

14:23 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ortadoğu ülkeleri nelerdir, hangileri?

Ortadoğu ülkeleri nelerdir, hangileri?

ülkeleri nelerdir, hangileri? Kaç tane Ortadoğu ülkesi var?’ soruları gündemde yanıt arıyor. Ortadoğu, dünyanın en önemli ve en sorunlu bölgelerinden biridir. Bölge, petrol ve doğal gaz rezervleri açısından zengindir. Bu da bölgenin küresel ekonomide önemli bir rol oynamasına neden olur. Ancak, bölge aynı zamanda siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar açısından da risklidir. İşte Ortadoğu ülkeleri hakkında merak ettiğiniz her şey.

ORTADOĞU ÜLKELERİ NELERDİR, HANGİLERİ?

Orta Doğu olarak kabul edilen ülkeler şunlardır:

> Türkiye

> İran

> Irak

> Suriye

> Lübnan

> Ürdün

> Suudi Arabistan

> Kuveyt

> Bahreyn

> Katar

> Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

> Umman

> Yemen

> Filistin

> İsrail (Bazı tanımlamalarda Orta Doğu'ya dahil edilirken, bazıları tarafından Transkafkasya veya Akdeniz bölgesine dahil edilir)

> Mısır (Mısır'ın kuzeydoğu köşesi, Sina Yarımadası dâhil)

Bu ülkeler coğrafi olarak Orta Doğu bölgesinde yer alırlar ve bu bölgenin kültürel, tarihi ve siyasi dokusunu oluşturan önemli aktörlerdir.

ORTADOĞU ÜLKELERİNİN BAŞKENTLERİ VE NÜFUSLARI NELER?

ÜLKE / NÜFUS / BAŞKENT / DİL

Bahreyn 1,234,596 Manama Arapça

Kıbrıs Cumhuriyeti 1,088,503 Lefkoşa Yunanca,Türkçe

Mısır 82,798,000 Kahire Arapça

İran 78,868,711 Tahran Farsça

Irak 33,635,000 Bağdat Arapça,Kürtçe

İsrail 7,653,600 Kudüsa İbranice

Ürdün 6,318,677 Amman Arapça

Kuveyt 3,566,437 Kuveyt Arapça

Lübnan 4,228,000 Beyrut Arapça

Umman 2,694,094 Maskat Arapça

Filistin Devleti 4,260,636 Ramallaha Arapça

Katar 1,696,563 Doha Arapça

Suudi Arabistan 27,136,977 Riyad Arapça

Suriye 23,695,000 Şam Arapça

Türkiye 73,722,988 Ankara Türkçe

Birleşik Arap Emirlikleri 8,264,070 Abu Dabi Arapça

Yemen 23,580,000 San'abAden (geçici) Arapça




#Ortadoğu
#Türkiye
#Asya
#Avrupa
#Afrika
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