Osmaniye’de sağanak bekleniyor: 5 günlük Osmaniye hava durumu

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Mersin çevrelerinde başlayacak yağışların, zamanla Mersin genelinde, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde görülmesi tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, sabah saatlerinde Anamur çevrelerinde, gece saatlerinde Hatay kıyı kesimlerde yerel kuvvetli sağanak yağışlar, Adana’nın iç kesimlerinde ve Kahramanmaraş’ın batısında gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasından azalacağı bölgede rüzgar kuzeydoğu ve doğu yönlerden, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerde güneybatı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Osmaniye, Mersin ve Gaziantep’te 18, Adana’da 17, Hatay’da 13, Kilis ve Kahramanmaraş’ta 11 derece olacak.

5 GÜNLÜK OSMANİYE HAVA DURUMU