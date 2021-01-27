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Osmaniye’de sağanak bekleniyor: 5 günlük Osmaniye hava durumu

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasından azalacağı Osmaniye’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte 5 günlük Osmaniye hava durumu.

Haber Merkezi İHA
Osmaniye'de sağanak bekleniyor.

Osmaniye'de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Mersin çevrelerinde başlayacak yağışların, zamanla Mersin genelinde, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde görülmesi tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, sabah saatlerinde Anamur çevrelerinde, gece saatlerinde Hatay kıyı kesimlerde yerel kuvvetli sağanak yağışlar, Adana’nın iç kesimlerinde ve Kahramanmaraş’ın batısında gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasından azalacağı bölgede rüzgar kuzeydoğu ve doğu yönlerden, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerde güneybatı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Osmaniye, Mersin ve Gaziantep’te 18, Adana’da 17, Hatay’da 13, Kilis ve Kahramanmaraş’ta 11 derece olacak.

5 GÜNLÜK OSMANİYE HAVA DURUMU

Muğla hava durumu: Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
Muğla hava durumu: Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son meteorolojik değerlendirmelerine göre; 26 Ocak gece saatlerinden itibaren Muğla Çevrelerinde çok kuvvetli (51-110 kg/m) yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Muğla’nın karası için yapılan uyarı denizler için de yapıldı.Muğla'da bugün havalar nasıl olacak?Muğla'da etkili olan sağanak yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; denizlerde Bodrum-Anamur arasında güney ve güneydoğu, yarın öğle saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-74 km/sa) kuvvetinde fırtına beklendiği, fırtınanın; Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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