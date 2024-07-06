|
Özgün

ÖSYM YKS sınav son dakika açıklandı mı, belli oldu mu 2024? YKS sınav sonuçları erken, Temmuz'da açıklanır mı?

"ÖSYM YKS sınav son dakika açıklandı mı, belli oldu mu 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl AYT, TYT ve YDT sınavlarına katılan adaylar, iyi bir üniversiteye yerleşebilmek için sınav puanlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler tercih tarihlerine çevrilecek. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:53 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
ÖSYM YKS sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM YKS sınav sonuçları açıklandı mı?

"ÖSYM YKS sınav son dakika açıklandı mı, belli oldu mu 2024? YKS sınav sonuçları erken, Temmuz'da açıklanır mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavlarının ardından binlerce öğrenci, 2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi ile sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Adaylar, bu tarihe odaklanarak tercihlerini yapacakları günü bekliyor. Peki ÖSYM YKS sınav son dakika açıklandı mı, belli oldu mu 2024? YKS sınav sonuçları erken, Temmuz'da açıklanır mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

#ÖSYM
#YKS
#yks sınav sonuçları
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM YKS sınav son dakika açıklandı mı, belli oldu mu 2024? YKS sınav sonuçları erken, Temmuz'da açıklanır mı?