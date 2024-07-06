"ÖSYM YKS sınav son dakika açıklandı mı, belli oldu mu 2024? YKS sınav sonuçları erken, Temmuz'da açıklanır mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavlarının ardından binlerce öğrenci, 2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi ile sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Adaylar, bu tarihe odaklanarak tercihlerini yapacakları günü bekliyor. Peki ÖSYM YKS sınav son dakika açıklandı mı, belli oldu mu 2024? YKS sınav sonuçları erken, Temmuz'da açıklanır mı?