"ÖSYM YKS sınav son dakika açıklandı mı, belli oldu mu 2024? YKS sınav sonuçları erken, Temmuz'da açıklanır mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavlarının ardından binlerce öğrenci, 2024 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi ile sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Adaylar, bu tarihe odaklanarak tercihlerini yapacakları günü bekliyor. Peki ÖSYM YKS sınav son dakika açıklandı mı, belli oldu mu 2024? YKS sınav sonuçları erken, Temmuz'da açıklanır mı?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.
2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.