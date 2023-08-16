Ankara’daki Öğrenci Yurdu Fiyatları 2023-2024

Artan barınma talebinin karşılanması adına Ankara’da üniversite öğrencilerine çeşitli barınma seçenekleri sunulmaktadır. Kiraların artış gösterdiği bu dönemde öğrenci evleri hâlâ cazip bir alternatif olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Ankara'da, KYK yurtları, özel yurtlar ve vakıf yurtları öğrencilerce tercih edilen barınma seçenekleri arasında yer alıyor. Özellikle sonuçların açıklanmasına az bir sürenin kaldığı bu günlerde öğrencilerin Ankara yurt aramalarının arttığı görülüyor.

Ankara'da özellikle Çankaya, Altındağ, Yenimahalle ve Gölbaşı gibi üniversitelerin yoğun olduğu ilçelerde birçok özel yurt ve apart bulunmaktadır. Bu yurtlarda tek kişilikten altı kişilik odalara kadar farklı seçenekler sunulmaktadır. Konum, güvenlik, ulaşım ve diğer hizmetler gibi faktörlerin yurt seçiminde özellikle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ankara Kız Yurtları için Konfor ve Güvenlik

Kız öğrenciler için konum ve güvenlik yurt seçimindeki en önemli kriterlerdendir. Üniversiteye olan mesafe, ulaşım olanakları ve derslere yetişme süresi gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda yurdun konumu oldukça önem kazanmaktadır. Ayrıca yurdun sunduğu güvenlik, yemek ve temizlik hizmetlerinin kalitesi ve odaların rahatlığı da değerlendirilmelidir. İnternet üzerinden Ankara kız yurdu arayışındaki öğrenciler özellikle bu konulara dikkat ederek ayrıntılı bilgi alabilmektedir.

Ankara Erkek Yurtları için Ulaşım ve İnternet

Erkek öğrenciler için de yurt seçiminde konum ve ulaşım öne çıkmaktadır. Ayrıca internet hızı, temizlik hizmetleri, yurtta sosyalleşebilecekleri ortak alanlar ve odaların donanımı da erkek öğrencilerin sıklıkla dikkat ettiği faktörler arasındadır. Ankara erkek yurdu ararken yurdun tüm özelliklerini listeleyip oda fotoğraflarını görerek ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.





İlçelere göre Ankara Yurt Fiyatları

Ankara'da yurt fiyatları yurdun konumu, sağladığı hizmetlerin çeşidi ve kalitesine göre değişkenlik gösterir. Ulaşım, yemek, temizlik, güvenlik gibi hizmetlerin kalitesi ve sıklığı ile odalardaki kişi sayıları yurt fiyatlarını değiştirmektedir.

Yurt fiyatlarının 2023 yılı için yıllık ortalama en düşük 45.000 TL ile en yüksek 260.000 TL arasında değişiklik gösterdiği Ankara’nın üniversite yerleşkelerinin yoğunlukta bulunduğu ilçelerindeki fiyatları sizler için derledik:

Altındağ Yurt Fiyatları: 45.000 TL-180.000 TL

Çankaya Yurt Fiyatları: 50.000 TL-260.000 TL

Gölbaşı Yurt Fiyatları: 55.000 TL-110.000 TL

Yenimahalle Yurt Fiyatları: 60.000 TL-140.000 TL

Etimesgut Yurt Fiyatları: 100.000 TL-150.000 TL

Keçiören Yurt Fiyatları: 50.000 TL-75.000 TL

Ankara'da Öğrencilere Yurt Tavsiyeleri: Ulaşım Önemli

Ankara'da toplam 21 üniversitenin farklı ilçe ve semtlerde çok sayıda yerleşkesi bulunmaktadır. Üniversitenizin yerleşkesine ya da üniversitenizden geçen ulaşım araçlarının duraklarına yakın konumda kalmak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Ankara’daki üniversitelerin yerleşkeleri ve yakın yurtlar hakkında bilgi almak için sitemize başvurabilirsiniz.