Ankara’daki Öğrenci Yurdu Fiyatları 2023-2024
Ankara'da özellikle Çankaya, Altındağ, Yenimahalle ve Gölbaşı gibi üniversitelerin yoğun olduğu ilçelerde birçok özel yurt ve apart bulunmaktadır. Bu yurtlarda tek kişilikten altı kişilik odalara kadar farklı seçenekler sunulmaktadır. Konum, güvenlik, ulaşım ve diğer hizmetler gibi faktörlerin yurt seçiminde özellikle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Ankara'da yurt fiyatları yurdun konumu, sağladığı hizmetlerin çeşidi ve kalitesine göre değişkenlik gösterir. Ulaşım, yemek, temizlik, güvenlik gibi hizmetlerin kalitesi ve sıklığı ile odalardaki kişi sayıları yurt fiyatlarını değiştirmektedir.
Yurt fiyatlarının 2023 yılı için yıllık ortalama en düşük 45.000 TL ile en yüksek 260.000 TL arasında değişiklik gösterdiği Ankara’nın üniversite yerleşkelerinin yoğunlukta bulunduğu ilçelerindeki fiyatları sizler için derledik:
Altındağ Yurt Fiyatları: 45.000 TL-180.000 TL
Çankaya Yurt Fiyatları: 50.000 TL-260.000 TL
Gölbaşı Yurt Fiyatları: 55.000 TL-110.000 TL
Yenimahalle Yurt Fiyatları: 60.000 TL-140.000 TL
Etimesgut Yurt Fiyatları: 100.000 TL-150.000 TL
Keçiören Yurt Fiyatları: 50.000 TL-75.000 TL
Ankara'da Öğrencilere Yurt Tavsiyeleri: Ulaşım Önemli
Ankara'da toplam 21 üniversitenin farklı ilçe ve semtlerde çok sayıda yerleşkesi bulunmaktadır. Üniversitenizin yerleşkesine ya da üniversitenizden geçen ulaşım araçlarının duraklarına yakın konumda kalmak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Ankara’daki üniversitelerin yerleşkeleri ve yakın yurtlar hakkında bilgi almak için sitemize başvurabilirsiniz.
Yurt binasının yaşı, yurttaki güvenlik önlemleri, hizmetlerin çeşidi ve kalitesine de dikkat etmek önemlidir. Ayrıca yemek hizmetleri ve oda olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır. Ankara'da öğrenciyseniz yurt seçimi yaparken bu faktörleri dikkate alarak karar vermeniz, konforlu ve güvenli bir barınma deneyimi yaşamanıza yardımcı olacaktır.