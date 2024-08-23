Ayvalık - Midilli Feribot Seferleri 2024 Yazında Zirvede

Ayvalık - Midilli hattı, bu yaz sezonunda kısa ve keyifli bir deniz yolculuğu arayanların favorisi oldu. Turna.com verilerine göre, bu rota Yunan Adaları’na yapılan en yoğun seferlerden biri olarak öne çıktı.

fiyatlarının ortalama 800 TL civarında olması, cazip konaklama ve yeme-içme seçenekleriyle birleştiğinde, birçok tatilci Midilli Adası’nda yaz tatili yapmayı tercih etti.