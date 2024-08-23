Ayvalık - Midilli Feribot Seferleri 2024 Yazında Zirvede

Hızlı ulaşım, uygun bilet fiyatları, ekonomik konaklama seçenekleri ve kapı vizesi kolaylığı, Midilli’ye olan ilgiyi büyük ölçüde artırdı.
Yunan Adaları Feribot Seferlerine Yoğun İlgi Var
Pandemi ile ara verilen ve 30 Mart 2024'te tekrar yürürlüğe giren kapı vizesi uygulaması, birçok tatilcinin Yunan Adaları’na yönelmesine neden oldu. Schengen vizesine kıyasla daha kolay alınabilen bu vize, günübirlik ya da kısa süreli tatil planlayanlar için cazip bir seçenek sundu. Ayvalık, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum gibi noktalardan düzenlenen feribot seferleri, Ege’nin iki komşu kıyısını keşfetmek isteyen tatilcilerin ilgisini topladı.
Yaz Sezonunun En Popüler Yunan Adası Feribot Seferleri
Ayvalık - Midilli rotasını takiben sırasıyla Çeşme - Sakız Adası, Kuşadası - Samos, Bodrum - Kos gibi feribot seferleri de bu yaz tatilcilerin büyük ilgisini çekti. Farklı destinasyonlar keşfetmek isteyen tatilciler, bu rotaları tercih ederek Yunan Adaları’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra eşsiz lezzetlerinin de tadını çıkardı.
Vize Kolaylığı Seyahatleri Artırıyor
Kapı vizesi uygulaması, Yunan Adaları'na olan seyahat talebini artıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu vize kolaylığı, tatilcilerin planlarını hızla hayata geçirmelerine imkan tanırken, Yunan Adaları'nı daha erişilebilir ve tercih edilir bir tatil destinasyonu haline getiriyor.
Midilli Adası, sadece kısa bir feribot yolculuğu ile ulaşılabilen, tarih ve doğa ile iç içe bir tatil sunan eşsiz bir destinasyondur. Adanın en dikkat çeken yerlerinden biri olan Molivos, tarihi dokusunu koruyan taş evleri ve dar sokaklarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Molivos Kalesi ise hem tarihi hem de muhteşem deniz manzarasıyla adanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri.
Adanın başkenti Midilli (Mytilene) de ziyaretçilere tarihi ve kültürel açıdan zengin bir deneyim sunuyor. Midilli Kalesi, antik çağlardan günümüze ulaşan etkileyici yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Midilli Arkeoloji Müzesi, adanın zengin tarihini gözler önüne seriyor.
Adanın iç kesimlerinde yer alan Agiassos (Ayasos) Köyü, Midilli’nin otantik köy yaşamını deneyimlemek isteyenler için ideal bir durak. Dar sokakları, taş evleri ve kiliseleriyle dikkat çeken bu köy, ziyaretçilere adanın geleneksel yaşamını yakından tanıma fırsatı sunuyor. Ayrıca, Agiassos'ta yer alan el sanatları atölyeleri, özellikle seramik ve dokuma işleriyle ünlüdür.
Midilli’de ziyaret edilmesi yerlerden biri de Skala Eressos’tur. Ege Denizi'nin huzurlu kıyılarında yer alan bu küçük kasaba, sakin atmosferi ve etkileyici sahil şeridiyle bilinir. Skala Eressos, aynı zamanda ünlü antik şair Sappho'nun doğum yeri olarak da tanınır. Kasaba, Sappho'nun anısına yapılan etkinlikler ve festivallerle de dikkat çekmektedir.
Petra Plajı, sakin denizi ve geniş kumsalıyla adada denize girmek için en popüler noktalardan biri. Aynı zamanda, Skala Eressos Plajı da tertemiz denizi ve çevresindeki doğal güzelliklerle huzurlu bir tatil imkanı sunuyor.