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Bu Plakalar Muayeneden Geçemeyecek!

Binek araç sahipleri, her iki yılda bir araçlarını muayene istasyonlarına götürerek muayene ettirmek zorundadır. Ticari ruhsata sahip olan araçların ise bu muayeneden her yıl geçmesi gerekiyor.

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17:35 . 1/06/2023 Perşembe
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Bu Plakalar Muayeneden Geçemeyecek!

Bu Plakalar Muayeneden Geçemeyecek!

Sürücüler Plaka Kriterini Göz Ardı Ediyor
Araçların sürücüler, taşıdığı yolcular ve trafiğin genel seyri için güvenliğinin ve uygunluğunun teyit edildiği muayenelerde kontrol edilen hususlardan biri de plakalardır. Plakalara dair yasal düzenlemeler 11 Temmuz 1999 tarihindeki 23752 sayılı resmi gazetede belirtilmiştir.
Oto Ekspertiz uzmanları tarafından yapılan tespitlere göre,
e getirilen birçok aracın plakası muayene kriterlerine uymuyor. Özellikle araç sahiplerinin bu konuda yeterli bilgiye sahip olunmadığının altını çizen yetkililer, plakayla ilgili kriterler yerine getirilmediği zaman aracın ağır kusurlu sayılacağını bildiriyor. Muayenesinde plakaların uygunluğu kontrol edilirken standartlar ve kanunlara uymayan plakalar muayeneden geçemiyor.
Plaka için Uyulması Gereken Şartlar

Araçların muayeneden geçebilmesi için öncelikle plakaların boyutları kanunlardaki ölçülere uygun olmalıdır. Plakaların ölçüleri için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki 120 mm yükseklik 520 mm genişlik; diğer seçenek ise 240 mm yükseklik 340 mm şeklindedir. Bu ölçüler dışında hiçbir plaka muayeneden geçemez.

Plakaların muayeneden geçemeyeceği diğer durumlar şunlardır:

• Plakada kullanılan harf ve sayılar geçerli yazı karakterlerinden biri değilse,

• Plakada yetkili kurum onayı anlamına gelen mühür yoksa,

• TR ve ay-yıldız hologramları yoksa,

• Plakanın kenar çizgilerinin olmaması, kesilmesi ya da boyanması durumunda,

• Plaka araçta okunamayacak bir yerdeyse,

• Plakanın okunmasını zorlaştıran ya da engelleyen cisimler varsa,

• Plakanın okunmasını zorlaştıran ya da engelleyen bükülme, eğim, çukur, çizik, kırık, boya kalıntısı gibi hasarlar varsa,

• Plakanın üzerinde şeffaf da olsa koruyucu veya örtü benzeri kaplamalar varsa.

Yukarıda belirttiğimiz durumlardan en az biri dahi söz konusuysa aracınız ağır kusurlu olarak muayeneden geçemez. Otorapor uzmanları
e getirilen araçların plaka kusurlarını tespit ederek müşterileri bu konuda bilgilendiriyor.



#plaka
#otomotiv
#kriter
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