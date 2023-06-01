Bu Plakalar Muayeneden Geçemeyecek!

Araçların sürücüler, taşıdığı yolcular ve trafiğin genel seyri için güvenliğinin ve uygunluğunun teyit edildiği muayenelerde kontrol edilen hususlardan biri de plakalardır. Plakalara dair yasal düzenlemeler 11 Temmuz 1999 tarihindeki 23752 sayılı resmi gazetede belirtilmiştir.

Oto Ekspertiz uzmanları tarafından yapılan tespitlere göre,