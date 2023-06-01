Bu Plakalar Muayeneden Geçemeyecek!
Araçların muayeneden geçebilmesi için öncelikle plakaların boyutları kanunlardaki ölçülere uygun olmalıdır. Plakaların ölçüleri için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki 120 mm yükseklik 520 mm genişlik; diğer seçenek ise 240 mm yükseklik 340 mm şeklindedir. Bu ölçüler dışında hiçbir plaka muayeneden geçemez.
Plakaların muayeneden geçemeyeceği diğer durumlar şunlardır:
• Plakada kullanılan harf ve sayılar geçerli yazı karakterlerinden biri değilse,
• Plakada yetkili kurum onayı anlamına gelen mühür yoksa,
• TR ve ay-yıldız hologramları yoksa,
• Plakanın kenar çizgilerinin olmaması, kesilmesi ya da boyanması durumunda,
• Plaka araçta okunamayacak bir yerdeyse,
• Plakanın okunmasını zorlaştıran ya da engelleyen cisimler varsa,
• Plakanın okunmasını zorlaştıran ya da engelleyen bükülme, eğim, çukur, çizik, kırık, boya kalıntısı gibi hasarlar varsa,
• Plakanın üzerinde şeffaf da olsa koruyucu veya örtü benzeri kaplamalar varsa.