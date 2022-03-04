​Fare İlaçlama

Böylece ilaclama.com.tr ailesi olarak ferlere karşı %100 kesin çözüm sağlıyoruz. Bazı insanlar, farelerden kurtulmak için, fare ilaçlama hizmeti veren firmalardan yararlanabilir. Bu, farelerden kurtulmanın en etkili yoludur.

Hızla çoğalır ve gıda kaynaklarını kirletirler ve binalarda yapısal hasara neden olabilirler. Ne yazık ki fareler, evlerde ve işyerlerinde yaygın bir sorundur. Onlardan kurtulmanın etkili yollarından biri fare kapanı kullanmaktır ancak tüm farelerden kurtulmanın etkili yollarından değildir.

Fare Cinslerini Tanıma

Fareleri yok etmek için, farelerin cinslerini bilmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Bu yüzden sadece bir fare kapanı ya da fare zehri yeterli gelmeyebilir. Vücut şekilleri ve boyutları ve dışkılarına bakarak ayırt etmek, fareleri tanımamıza yardımcı olur.

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·Ergen farelerde kafalar vücutlarına oranla daha büyüktür.

·Yetişkin farelerde, daha büyük bir vücut ve kuyruk uzunluğu vardır.

·Her iki kemirgen de hem ahşabı çiğner ancak, fareler daha büyük izler bırakacaktır.

Evlerde yuva yapmaya meyilli ev faresi (fındık faresi olarak da bilinir), geyik faresi ve beyaz ayaklı fare bulunur. Farklı davranış kalıplarında olan bu fare türlerine, alternatif uygulamalar yapılması gerekir. Bu yüzden fare ilaçlama hizmetimizden yararlanarak, farenin cinsine göre uygulama yapılmasına olanak tanımış olursunuz.

Fare İzleri Nasıl Belirlenir?

Fareler oldukça sosyal canlılardır ve gruplar halinde yaşamayı sever. Bu yüzden evinizde bir fare sorunu varsa, hangi izleri bıraktığını bilmek de fare ilaçlama işlemleri sırasında bize yön gösterir.

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·Duvarlardan seslerin gelmesi;

·Odalarda cızırtılı seslerin olması;

·Mobilya arkalarında ya da altında, kâğıt ya da yalıtımlarda oluşmuş yuvalar;

·Elektrik kablolarında, tahta ve yiyeceklerde çiğneme izleri;

·Zemin üzerindeki tozlarda görülen ayak izleri ve

·Fare idrarından dolayı oluşan küf kokularından anlaşılır.

Farelerin yakalanması ya da farelerin önlenmesi için, bazı atılması gereken adımlar olmakla beraber; bunlardan en yaygınları tuzak ve yem kullanılmasıdır. Ancak çoğu zaman bunlar etkili değildir.

Farelerin Eve Gelmesi Nasıl Önlenir?

Fareler birçok yolla evinize ya da işlerinize girebilir. Bu yüzden farelerin ev ya da işyerinize gelmemesi için, erişebilme noktalarını en aza indirmeniz ya da tamamen yok etmeniz gerekir.

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Farelerin saklandığı en iyi yerler çalılar ve çimlerdir. Bu yüzden farelerin saklanabileceği alanları ne kadar kısıtlarsanız, ev ya da işyerinizden o kadar uzaklaştırmış olursunuz. Çalı ve çimlerinizi düzenli budamakla işe başlayabilirsiniz.

Odun yığınlarını, evinizden daha uzakta tutmanız önemlidir. Çünkü farelerin en çok saklanmayı sevdikleri yerler arasında kömürlük ve odunluklar gelir. Özellikle soğuk havalarda odun yığınlarını barınak olarak kullanan fareler, buralarda ev ve işyerlerinize girebilir.

Bunun yanında özellikle birinci katta oturanların yüksek riskte olduğu göz önünde bulundurulduğunda, balkon ve oda pencerelerini sürekli açık bırakmak da farelere davetiye çıkarır.

Ev ya da işyerinizde fare olduğunu düşünüyorsanız, firmamızın profesyonel olarak sunduğu fare ilaçlama hizmetimizi kullanabilirsiniz.

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Fare İlaçlama Nasıl Yapılır?

Fareler; ev ya da işyerinizi istila eden, yiyecek ve barınak arayan, sinir bozucu küçük yaratıklardır. Her ne kadar sevimli ve zararsız görünseler de size ve ailenize zararlı olabilecek hastalıkları ve bakterileri taşıyabilirler.

Evinizde her tür boşluğu ve deliği görerek yuva kuran fareler, evinizi istila edebilir ve farklı fare türleriyle farklı fare ilaçlama teknikleri kullanılarak kurtulmak mümkündür. Fare kapanı ya da fare zehri çok da etkili değildir. Bu tür tekniklerin size ve ailenize de zarar vermesi muhtemeldir.

·Kokusuz ilaçlama yöntemiyle farelerden kurtulmak mümkündür.

·Farelerin yoğunluğuna ve türüne bağlı olarak, ilaçlama işlemi birkaç kere tekrarlanabilir.

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·Kullanılan ilaçlama yöntemlerimizde kokulu kimyasal bulunmadığından, ilaçlama sonrasında evinize hemen girmeniz mümkündür.

Farelerin hızlı şekilde türediği düşünülürse, özellikle evlerde daha çok görülen fındık faresi koloniler şeklinde yaşarlar ve bu yüzden ilaçlama teknikleriyle, hızlı şekilde kurtulmak mümkündür.

Fare İlaçlama Fiyatları Ne Kadardır?

Fare ilaçlama fiyatlarımız ilaclama.com.tr olarak 2022 yılı itibari ile 100 tl den başlamaktadır. Fare yoğunluğu ve ortam büyüklüğüne ve ortam türüne göre alınacak tedbirler belirlenmekte ve fiyatlar buna göre artış göstermektedir. göre Fareler evde, ofiste ya da istenmeyen herhangi bir yerde, gerçek bir baş belası olabilirler. Yiyecekleri kirletebilir, mallara zarar verebilir ve hastalık yayabilirler. Fareleri kontrol etmenin birçok yolu olsa da en etkili yaklaşım, profesyoneller tarafından yapılan fare ilaçlama yöntemidir.

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Farelerden kurtulmak için vereceğimiz hizmet için, en uygun fiyatları uygularken, tamamen son teknik cihazlar ve ilaçlar kullanılır. Farenin türü, boyutu, ne kadar yoğunluğa sahip olduğu gibi birçok unsur hem yapılan ilaçlama tekniklerini değiştirir hem de fiyatları etkiler.

Fiyatlarımızı öğrenmek için firmamızla iletişime geçerek, en detaylı bilgileri alabilir ve ilaçlama işlemleri için, profesyonel ve kaliteli hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Hamam Böceği İlaçlama

Hemen her insan hamam böceklerinden hoşlanmaz. Hamam böcekleri kurtulması zor olabilen zararılardır ve hamam böceği ilaçlama onları öldürmeye ve geri gelmelerini engellemeye yardımcı olabilir.

Hamam böcekleri kirli olabilir ve hastalık yayabilir. Bu yüzden birçok insan, evlerini ilaçlatmayı düşünüyor. Bu yöntem ile kökünü kurutarak, evinizi hamam böceklerinden kurtarabilirsiniz. ilaclama.com.tr ailesi olarak hamam böceği ve hamam böceği ilaçlaması hakkında bilgilerimizi sizin için anlattık.

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Hamam Böceği Nasıldır?

Dünya üzerinde 4binden fazla hamamböceği türü bulunur ve sadece birkaç tanesi yaygın şekilde zarar verir. Hemen her yerde bulunabilen hamam böcekleri en çok, nemli ve sıcak ortamları sever.

·Kentsel ve kırsal alanlar dahil, tüm doğada bulunurlar.

·Hamam böcekleri alerjiye ve astıma neden olabilir.

·Hamam böcekleri tehlikeli kabul edilmeseler de hastalık taşıyabilirler.

Hamam böcekleri yassı şekilde, kahverengiye benzer renkli, hızlı koşan, uzun ve ince antenleri olan canlılardır. Hamam böcekleri geceleri, gündüz vakitlerinden daha aktiftir. Gündüz çatlaklarda ve karanlık yerlerde bulunurlar. Bu zararlılardan kurtulmanın en etkin yollarından biri olan hamam böceği ilaçlama için, firmamızı arayabilir ve kısa süre içinde evinizi ya da işyerinizi bu zararlılardan kurtarabilirsiniz.

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Hamam Böceği Türleri Nelerdir?

Binlerce hamam böceği türü olmasının yanında, ev ve binalara zarar veren birkaç hamam böceği türü vardır.

·En çok evleri ve binaları saran kahverengi iki koyu şeritli olan Alman hamamböceğidir. Sıcağı ve nemli ortamları severler.

·Birçok meskende yaygın olarak bulunan ve en büyük hamam böceği olarak adlandırılan Amerikan hamam böceğidir. Başı kırmızımsı pembe ve kahverengidir. Yetişkinleri iki kanatlıdır. Bodrum katları, karanlık ve nemli ortamları severler.

·Siyah, büyük ve parlak olan Doğu hamam böcekleri şark yada oryantal hamam böceği olarakta bilinir. Halk dilinde karafatma da denir. Kiler ve bodrum katları, serin, karanlık ve nemli yerlerde bulunurlar.

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·Alman hamam böceğinden daha az yaygın görülen İngiliz bantlı hamam böcekleri, baş arkasında çan desenin ve enine iki sarımsı bant taşır. Mutfak ve banyo malzemelerinde, dolapların üst kısımlarında, duvar arkasında, mobilya altında ya da içinde bulunurlar.

Hamam böcekleri kontrol altına alınabilir. Ancak bunun profesyonel şekilde yapılması gerekir. Bunun için firmamız tarafından profesyonel şekilde verilen hamam böceği ilaçlama hizmetini kullanarak, bu zararlılardan en kısa sürede kurtulmanız mümkündür.

İlaçlama Yapılmadan önce Neler Yapılmalıdır?

Ev ya da işyerinizi basan hamam böceklerinden kurtulmak için bazı adımların atılması gerekir. Bu adımlardan ilki, profesyonel olarak hizmet veren firmamızla iletişime geçerek hamam böceği yok etme hizmetlerimizden yararlanmaktır.

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·İlaçlama yapılmadan önce, evin temizlenmesi gerekir. Yani ortalıkta bulunan gıda malzemeleri kaldırılmalıdır.

·Küçük mutfak eşyaları, varsa bebek oyuncakları, sarf malzemeler, küçük tezgâh eşyaları saklanır.

·Mutfak ve diğer zemin, ahşap bölgeler iyice temizlenir ve vakumlanır.

·İlaçlama yapılmadan önce; duvara yakın eşyaların duvardan uzaklaştırılması gerekir.

·Tüm çöp yığınları, kâğıt ürünleri ortadan kaldırılır.

İlaçlama hizmeti almadan önce, hamam böceklerinin görüldüğü her yere, servis elemanlarımızın ulaşabilmesi önemlidir. Bu yüzden bu adımları izleyerek, ilaçlama öncesi ev ya da işyeri hazır edilmelidir.

Hamam Böceği İlaçlama Nasıl Yapılır?

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Çok hızlı ve kolay üreyen hamam böcekleri, ilaçlama yapılmadan, kolay kurtulabileceğiniz bir zararlı türü değildir. Hamam böceği ilaçlama firmamız tarafından alacağınız ilaçlama hizmeti ile, yaşam alanlarınızı ya da iş yerinizi temizleyebilirsiniz.

·İlaçlama ekibimiz, ev ya da işyerinizde detaylı bir araştırma yaparak, hamam böceklerinin bulunduğu yerleri tespit eder.

·Tespit edilen hamam böceklerinin türüne göre uygun ilaçlama yöntemi kullanılır.

·İlaçlama yöntemleri arasında kimyasal içeriği olmayan çözeltiler ya da yemleme yöntemi kullanılır.

·İlk ilaçlamanın yapılmasıyla birlikte, ilaçlama uzmanımız tarafından, hamam böceği sorununun boyutuna göre takip ilaçlaması da yaparak, hizmeti tamamlar.

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Çoğunlukla kokulu ilaçlama yapılarak, hamam böceklerinin üreme yerleri popülasyonları tespit edilir. İlaçlamanın bitirilmesiyle birlikte, kapatılmış bölgeler iyice havalandırılarak kullanılabilir hale getirilir.

Hamam böceği istilasını önlemek için; yiyecek kalıntısı bırakmamak, tüm yüzeyleri çok iyi temizlemek, lavabo içinde kirli tabak ya da başka mutfak eşyası bırakmamak gerekir. Buzdolaplarının üzeri sıcak olur ve bu hamam böceklerini çekecektir. Bu yüzden bu alanlar sıklıkla temizlenmelidir.

Hamam Böceği İlaçlama Fiyatları Ne Kadardır?

Hamam böceği ilaçlama fiyatlarımız 2022 yılı itibari ile 100 tlden başlamaktadır. Evinizin yada işyerinizin büyüklüğü ve haşere yoğunluğuna göre fiyatlarımız artmaktadır. Ev ya da işyerinizde bir hamam böceği istilasına rastladıysanız, en etkili çözümlerden biri hamam böceği ilaçlama hizmetlerimizden yararlanmaktır. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden firmamızı arayarak, hizmetimizi almanız, hamam böceği popülasyonunun daha da büyümesini önlemek için önemli bir adımdır.

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Hamam böceklerinin türüne, uygulama alanına göre ilaçlama fiyatları değişkenlik gösterir. Uzmanlarımız tarafından ev ya da işyerinizde yapacağı keşif sonrasında, fiyatlar belirlenmektedir. %100 gerçek ve etkin çözüm almak için firmamızı arayabilir ve kısa sürede bu zararlılardan kurtulabilirsiniz.