Geri Dönüşüm Sektöründe Hurda Fiyatlarındaki Dalgalanma

Bakır hurda fiyatları geri dönüşüm sektörünün büyümesine ve sürdürülebilirlik hedeflerinin başarılmasına da katkı sağlar.

atık yönetimi sürecinde de önemli bir rol oynar ve çevreye olumsuz etkileri en aza indirgemek için geri dönüştürülmesi gereken önemli bir malzemedir.