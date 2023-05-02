Geri Dönüşüm Sektöründe Hurda Fiyatlarındaki Dalgalanma
Bakır hurda fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması geri dönüşüm tesisleri ve endüstriyel işletmeler için avantaj sağlar. Bu durum geri dönüşüm tesislerinin daha fazla bakır hurdası satın almasına ve işletmelerin daha fazla geri dönüşüm yapmasına yol açar. Ayrıca yatırımcılar da bakır hurda fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması nedeniyle yatırımlarından daha fazla getiri elde edebilirler.
Soyma Bakır Hurda Fiyatı: 168,04/kg
Hurda Alüminyum Fiyatı: 37,11/kg
Demir hurda fiyatları dünya piyasalarındaki arz ve talep dengesi demir madenleri fiyatları çelik üretim maliyetleri siyasi ve ekonomik faktörler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Dünya piyasalarındaki arz fazlası demir hurda fiyatlarını düşürebilirken arzın azalması fiyatları yükseltebilir. Bu durumun en önemli nedenleri arasında tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar talep artışı nakliye maliyetlerindeki artış ve ham madde fiyatlarındaki yükseliş yer almaktadır.
Ekstra Hurda Fiyatı: 6,32/kg