Kazaziye Sepeti Gümüş ve Geleneksel Takılarda Öne Çıkıyor
Gümüş takı ürünlerinin modelleri, birbirinden farklı şık ve parlak görünümleriyle dikkat çekmektedir. Bu ürünler modern ve naif şekilde tasarlanmaktadır. Erkek, kadın her kesimin zevkine hitap eden çeşitli üretimleri yapılır. Doğal taşlarla üretilen el emeği işçiliği gerektiren farklı tasarımlarda gümüş kolye, küpe, yüzük, bileklik modelleri ile karşılaşmak da mümkündür. Kazaziye Sepeti ürünleri de tam bu noktada gümüş trendine uyum sağlayabileceğiniz, tarzınıza şıklık katacak ürünleri ile sizlerle buluşmaktadır. Kazaziye sanatı ile oluşturulan el emeği, özel tasarım gümüş ürünleri ile sizlere hizmet vermektedir.
Kazaziye sanatı 1000 ayar saf gümüş 0,08 mikron kalınlığında ince tel haline getirilerek tamamen el işçiliği ile yapılmaktadır. Tel bu sanatın ana ham maddesidir. Farklı örgü teknikleri kullanılarak bu teller ile farklı tasarımlar üretilmektedir. Aynı işlem 24 ayar altın içinde uygulanabilmektedir. Trabzon’dan Dünyaya uzanan bu sanatın çeşitli ürünlerine Kazaziye Sepeti ile uygun fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
Gümüş kazaziye ürünleri erkek kadın fark etmeksizin her kesimin rahatlıkla tercih edebileceği ürünlerdendir. Tasarımı ve duruşları ile göz alıcı bir görüntü sunarlar. Kullanımları kolaydır ve farlı modelleri ile spor, klasik her türlü giyim şekline hitap ederler. Kazaziye Sepetinin el emeği ile oluşturulan bu takı ürünlerinin çeşitlerini yakından incelemek gerekirse ürünleri şu şekillerde açıklayabiliriz.
Kazaziye sanatı ile üretilmiş tüm ürünler el sanatı ile oluşturulduğundan çok nadide ve özel ürünlerdir. Bu ürünlerin yapımında gümüşün tamamen saf hali kullanıldığından ürünler dayanıklı ve sağlamdır.
Kültürel bir miras niteliği taşıyan kazaziye sanatı ile üretilen ürünler de işçilik kalitesi, hizmet gibi faktörler yüksek orandadır. Bu sebepten usta eller ile örülerek üretilen ürünler, değeri, yapılışı ve hoş görünümü ile önem taşımaktadır.
Kazaziye ürünleri çeşitliliği açısından ergonomik bir kullanım özelliğine sahiptir. Özelleştirilebilir yapıları ile de her tarza uyum sağladığından rahatlıkla tercih edilebilmektedir. Temizlik ve bakımı da kolay olan bu ürünleri satın alıp kullanmaya başlayarak farkınızı hissedebilir, geleneksel tarzda işlemeleri üzerinizde taşıyarak tarzınızı yansıtabilirsiniz.