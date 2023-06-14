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Kazaziye Sepeti Gümüş ve Geleneksel Takılarda Öne Çıkıyor

iLAN
14:39 . 14/06/2023 Çarşamba
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Kazaziye Sepeti Gümüş ve Geleneksel Takılarda Öne Çıkıyor

Kazaziye Sepeti Gümüş ve Geleneksel Takılarda Öne Çıkıyor

Gümüş takılar her geçen gün yenilenen modelleri ile takı ürünleri sevenlerin gözdesi olmaktadır. Günden güne değer kazanan bu ürünler sıklıkla tercih edilmektedir. Herkesin takı koleksiyonu içerisinde mutlaka olması gereken özellikle
ve bu kombinler için diğer geleneksel aksesuarlar yeni nesil tarafında da sıkça kullanılıyor.

Gümüş takı ürünlerinin modelleri, birbirinden farklı şık ve parlak görünümleriyle dikkat çekmektedir. Bu ürünler modern ve naif şekilde tasarlanmaktadır. Erkek, kadın her kesimin zevkine hitap eden çeşitli üretimleri yapılır. Doğal taşlarla üretilen el emeği işçiliği gerektiren farklı tasarımlarda gümüş kolye, küpe, yüzük, bileklik modelleri ile karşılaşmak da mümkündür. Kazaziye Sepeti ürünleri de tam bu noktada gümüş trendine uyum sağlayabileceğiniz, tarzınıza şıklık katacak ürünleri ile sizlerle buluşmaktadır. Kazaziye sanatı ile oluşturulan el emeği, özel tasarım gümüş ürünleri ile sizlere hizmet vermektedir.

Kazaziye sanatı 1000 ayar saf gümüş 0,08 mikron kalınlığında ince tel haline getirilerek tamamen el işçiliği ile yapılmaktadır. Tel bu sanatın ana ham maddesidir. Farklı örgü teknikleri kullanılarak bu teller ile farklı tasarımlar üretilmektedir. Aynı işlem 24 ayar altın içinde uygulanabilmektedir. Trabzon’dan Dünyaya uzanan bu sanatın çeşitli ürünlerine Kazaziye Sepeti ile uygun fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

Gümüş Kazaziye Ürünleri

Gümüş kazaziye ürünleri erkek kadın fark etmeksizin her kesimin rahatlıkla tercih edebileceği ürünlerdendir. Tasarımı ve duruşları ile göz alıcı bir görüntü sunarlar. Kullanımları kolaydır ve farlı modelleri ile spor, klasik her türlü giyim şekline hitap ederler. Kazaziye Sepetinin el emeği ile oluşturulan bu takı ürünlerinin çeşitlerini yakından incelemek gerekirse ürünleri şu şekillerde açıklayabiliriz.

Gümüş Kazaziye Kolyeler
: Kazaziye kolye modelleri, tüm kazaziye ürünleri gibi kültürel bir miras niteliği taşıyan, el emeğine dayalı işçilik gerektiren kazaziye sanatının zarif parçalarındandır. Özenli bir işçilik ardından kullanıcılarına sunulmaktadır. Modelleri farklı renk ve tasarımları ile her zevkte insana hitap etmektedir. Sepet örgü, el örgüsü zincir kolye, altın kaplama gümüş, tuğra, inci, taşlı, nazar boncuklu olmak üzere sıradan takı ürünlerinin aksine göz alıcı modern tasarımları mevcuttur.
Gümüş Kazaziye Bileklikler
: 1000 ayar saf gümüşten üretilmektedir. Narin bir örgü çeşidi olan kazaziye de bileklikler top, naylon, metal, sürgün gibi materyaller üzerine çeşitlik teknikler ile sarılarak yapılmaktadır. Erkeklerin günlük kullanımına uygun boncuk ve süslemelerin bulunduğu farklı renklerde modelleri bulunmaktadır. Kadınlar için de hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanabileceği sedef taşlı, altın işlemeli tarzında modeller bulunmaktadır. Hem kendi tarzınızı yansıtmak hem de sevdiklerinize hediye olarak alabileceğiniz kişiye özel kazaziye sanatı ile oluşturulmuş bileklik çeşitleri de mevcuttur. Hediye kutusu ile gönderilen ürünler dilediğiniz ölçülere göre yapılabilmektedir.
Gümüş Kazaziye Küpeler:
Günlük ve özel davetleriniz için tercih edebileceğiniz, gümüş bileklik ve kolyeleriniz ile uyum sağlayabilecek gümüş küpe ürünleri mevcuttur. Zarif tasarımları sevenler için ince hoş görünümlü inci veya top şeklinde çeşitleri bulunmaktadır. Top model görünümlerde işleme top materyalinin üzerine yapılmaktadır ve ortaya eşsiz bir geleneksel tasarım ortaya çıkmaktadır. Sallantılı tarzda farklı modeller de tuğra sembolü, altın kaplama gibi küpe çeşitleri de bulunmaktadır.
Gümüş Kazaziye Yüzükler:
Yüzükler dilerseniz tek dilerseniz de kolye küpe gibi diğer takı aksesuarları ile birlikte kullanabileceğiniz takı ürünlerindendir. Yüzükler kazaziye sanatın da balık sırtı veya sepet örgü gibi şekillerde örülerek yapılmaktadır. Farklı renk taş içeren modelleri de bulunmaktadır. Çeşitli teknikler ile yapılan yüzük modelleri her kombine rahatlıkla uyum sağlamaktadır.
Gümüş Kazaziye Tesbih ve Püskül
: Tesbihler için erkeklerin takı ürünü diyebiliriz. Aksesuar olarak veya koleksiyon için tercih edilen tesbihlerin, kazaziye sanatı ile oluşturulmuş birçok modeli bulunmaktadır. Tesbihlerin olmazsa olmaz ürünü olan püsküller de tekli, ikili, üçlü olmak üzere birçok farklı model ve çeşitlilikte Kazaziye Sepetinde.
Ayrıca
takı çeşitleriyle de özelleştirilmiş takı siparişleri verilebilmekte. Web sitesi destek hizmetlerinden konuyla alakalı da bilgi alabilmektesiniz.
Kazaziye Gümüş Ürünlerini Neden Tercih Etmeliyim?

Kazaziye sanatı ile üretilmiş tüm ürünler el sanatı ile oluşturulduğundan çok nadide ve özel ürünlerdir. Bu ürünlerin yapımında gümüşün tamamen saf hali kullanıldığından ürünler dayanıklı ve sağlamdır.

Kültürel bir miras niteliği taşıyan kazaziye sanatı ile üretilen ürünler de işçilik kalitesi, hizmet gibi faktörler yüksek orandadır. Bu sebepten usta eller ile örülerek üretilen ürünler, değeri, yapılışı ve hoş görünümü ile önem taşımaktadır.

Kazaziye ürünleri çeşitliliği açısından ergonomik bir kullanım özelliğine sahiptir. Özelleştirilebilir yapıları ile de her tarza uyum sağladığından rahatlıkla tercih edilebilmektedir. Temizlik ve bakımı da kolay olan bu ürünleri satın alıp kullanmaya başlayarak farkınızı hissedebilir, geleneksel tarzda işlemeleri üzerinizde taşıyarak tarzınızı yansıtabilirsiniz.


#takı
#gümüş
#geleneksel
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