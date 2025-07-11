Portekiz Vatandaşlık Şartları Değişiyor: Portekiz Golden Visa & Portekiz Yatırım Fonu

Portekiz Golden Visa programı, Kasım 2012’den günümüze uzun yıllar Avrupa’da yatırımla oturum ve AB vatandaşlığı elde etmenin en güvenli yolu oldu. 7 Ekim 2023 sonrasında uygulamaya koyulan yasal değişikliklerle birlikte gayrimenkul alım yoluyla programa başvurular kapatıldı. Bu değişiklik, Golden Visa yatırımcılarının değerlendirme ve karar alma biçimlerini büyük ölçüde etkiledi. Golden Visa yatırımcılarının hedefi AB vatandaşlığı edinmekle beraber en güvenilir fonlar arasından seçim yaparak anaparalarını ve yatırımlarını enflasyon karşısında korumaktır.





Yasa değişikliği öncesi Portekiz yatırım fonu , T.C. kökenli yatırımcılar için hâlâ pratik ve avantajlı bir seçenek olarak değerlendirilmektedir. Özellikle Golden Visa uyumlu açık uçlu likit fonlar, sadece AB vatandaşlığına götüren bir seçenek değil aynı zamanda Portekiz hükümetinin Eurobondlarına ve altına yatırım yaparak Portekiz vatandaşlığı alıncaya kadar Euro cinsinden finansal getiri elde edebilmek için bir alternatif olarak tercih edilmektedir.





Vatandaşlık Yasası Değişikliği Öncesi Banka Fonları ve Açık Uçlu Likit Fonlara İlgi Arttı





Portekiz Golden Visa uyumlu yatırım fonları temelde ikiye ayrılır:





● Kapalı Uçlu Golden Visa Fonları: Yatırımcılar daha çok güvenilir olduğu için banka fonlarını tercih etmektedir.





● Açık Uçlu Golden Visa Likit Fonlar: Daha çok Eurobond, altın ve halka açık şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktadır.





Her ne kadar Portekiz vatandaşlık yasasına yönelik değişiklik önergesi henüz sadece bir önerge olsa da parlamentoda tartışılıp değişiklikler içeren bir yasa olarak yürürlüğe girmesi durumunda, Portekiz Golden Visa programı bazı aileler için çekiciliğini yitirebilir. Geri adım atmak istenmesi durumunda eğer paranız açık uçlu likit yatırım fonlarında ise dilediğiniz zaman paranızı Portekiz’den çekmeniz mümkün olacaktır. Kapalı fonlarda ise bu özgürlük maalesef bulunmamaktadır. Paranıza ulaşmak için kapalı uçlu Portekiz yatırım fonlarında 8 yıl belki de 10 yıl beklemeniz gerekebilir. Bu yüzden özellikle bu belirsizlik döneminde her türlü gelişmeye hazırlıklı olabilmek için Golden Visa yatırımınızı açık uçlu fonlarla değerlendirmek kontrolün sizde olmasını sağlayacağından daha akıllıca bir tercih olacaktır.





Vatandaşlık kanununda değişiklik önergesinde Golden Visa ile Portekiz pasaportu edinme sürecinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması önerilmektedir.





Hatırlatmak gerekirse 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen yasa değişikliğinde yasa geçmişe dönük uygulanmamıştır çünkü yeni yasaların geçmişe hükmetmesi anayasaya aykırıdır ve yasa dışı uygulama olarak kabul edilir. Bu sebeple, Portekiz vatandaşlığı ile ilgili önerilen değişikliklerin resmî gazetede yayınlandığı tarihten itibaren başvuru sürecini etkileyebileceğine dair sağlam ve gerçekçi bir yasal dayanak mevcuttur.





Geçiş döneminde sadece açık uçlu likit fonlarla ilerlenerek hem ana paranızı korumuş hem de yatırımınızı çeşitlendirmiş olursunuz, likit fonlarda dilediğiniz zaman çıkış stratejisine sahip olunduğundan güvenle ilerleyebilirsiniz.





Portekiz Vatandaşlık Yasası Değişikliği Öncesi Fon Yatırımında Öncelikler





Yeni yasa netleşmeden Portekiz Golden Visa yatırımcılarının tercihlerinde üç öncelik bulunmaktadır:





1. Mevcut Golden Visa yasasının şemsiyesi altında tüm haklarınızı korumak





2. Likit fonlarla ve Portekiz Eurobondlarıyla yatırımınızı güvence altına almak





3. Altın, hisse senedi, vadeli mevduat ve Eurobond gibi likit varlıklara yatırım yaparak portföyünüzü çeşitlendirmek





Yukarıdaki hedefler doğrultusunda Golden Visa yatırımcıları yatırımı yaptıktan 5 sene sonra Portekiz vatandaşlığına başvurabileceklerinden daha stratejik bir yaklaşımla başvurularını gerçekleştirirler.





Portekiz Golden Visa Yatırımında Neden Avukatlarla İlerlemeli?





Golden Visa yatırımcılarının en sık sorduğu sorulardan bir tanesi “Portekiz’de fon yatırımı yapıyorum, neden bir avukata ihtiyaç duyuyorum?”dur. Portekiz’de fon yatırımı öncesi ve sonrasında sürecin eksiksiz, hızlı ve başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için kurumsal avukatlık ofislerinden destek almak büyük önem taşır. Özetle, avukatlık ofisleri şu destekleri verir.





1. Portekiz’de vergi numarasının (NIF) alınması

2. Portekiz’de banka hesabının açılması

3. Yatırım yapılacak fonların Golden Visa ile uyumluluğun teyidi

4. Golden Visa girişinizin Portekiz göçmenlik ofisinde online olarak girilmesi

5. Portekiz’de biyometrik randevunun oluşturulması

6. Oturum kartlarınızın adresinize gönderilmesi

7. Oturum kartlarının yenilenmesinde destek

8. Portekiz vatandaşlık başvurunuzun eksiksiz bir şekilde yapılması





Portekiz Golden Visa Programının Başlıca Avantajları





Portekiz Golden Visa programı T.C. kökenli yatırımcılar açısından üç çok önemli avantaj sunmaktadır:





1. Türkiye’den taşınmadan yılda yalnızca 7 gün Portekiz’de bulunarak ailece AB vatandaşlığı alınabilir.





2. Sıfır vergi avantajı sunar. Yılın 183 gününden fazla Portekiz’de bulunulmaması durumunda fon gelirleri (temettü ve sermeye değer artışları) vergiden muaftır.





3. Vatandaşlığa başvurduktan sonra yatırımınızı getirisiyle birlikte çekerek ülke dışına çıkarabilirsiniz.





Yeni Portekiz Vatandaşlık Değişikliği Öncesi Fon Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?





Eğer yeni vatandaşlık yasa teklifi bugün önerildiği şekliyle uygulanırsa başvuru sahipleri oturma izni kartları çıktıktan tam 10 sene sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabilecek. Ayrıca A2 düzeyinde Portekizce ve vatandaşlık bilgisi gibi bazı gereklilikleri yerine getirmesi gerekecek.





Yeni yasa önerisinde Golden Visa sahiplerinin yılda sadece 7 gün Portekiz’de bulunma süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır.





Bu yüzden yeni yasa netleşinceye kadar fon yatırımında bulunacak Golden Visa başvuru sahiplerinin göz önünde bulundurması gereken kriterler şu şekilde özetlenebilir:





1. Sadece açık uçlu yani likit Portekiz yatırım fonlarıyla ilerlenmelidir.





2. Yatırım yapacağınız fonlar, yeni Golden Visa yasasıyla %100 uyumlu olmalıdır, yani fonların doğrudan veya dolaylı olarak gayrimenkul projelerine yatırım yapmadığından ve Golden Visa yıllarında da yapmayacağından emin olunmalıdır. Bunun teyidi Portekiz’de, alanında uzman güvenilir bir kurumsal avukatlık ofisinden yazılı olarak mutlaka alınmalıdır.





Özetle, Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye’den taşınmadan, banka fonlarına yatırım karşılığında AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz’dir. Mevcut yasada yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurmak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir. Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise İsviçre dâhil 27 AB ülkesinde, önceden izin almaksızın dilediğiniz şehre yerleşebilir, istediğiniz bir işte çalışabilir, şirket kurabilirsiniz, çocuklarınız eğitim almak veya yaşamak için bu ülkelere yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir.





Oysa, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkânsızdır.





EUPorto, Portekiz fon yatırımı yoluyla Avrupa oturum izni ve Portekiz vatandaşlığında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firmasıdır. EUPorto’nun uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmasından kaynaklıdır. Portekizceye hâkim, Golden Visa fon yatırımında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahiptir.





Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve Avrupa’da yatırımla oturum programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. Yatırımcılarımızın ailelerinin gelecekleri hakkında alacakları stratejik yatırım kararında tasarruflarının finansal güvenliğinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, EUPorto olarak sadece Portekiz alanında aktifiz. Tüm Golden Visa başvuru dosyalarımızın zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarımızla birlikte A’dan Z’ye koordineli çalışıyoruz ve her aşamada butik bir çalışma konseptiyle bilgilendiriyoruz.





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Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan farkımız doğuştan Portekizli-Türk ve sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmamızdan kaynaklanıyor. EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de ve Portekiz’de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.





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