Şehir İçi Kullanım için En Uygun Ticari Araçlar: Model Önerileri

, modellerin boyutuna göre değişebilir. Yükleme kapasitesi, teknolojik özellikler ve teknik donanım gibi detaylar da bu noktada etkili olur.

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