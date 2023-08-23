Sıcak havalarda bunları otomobilinizde bırakmayın
Kavurucu sıcaklarda aşırı ısınma ve bozulma riski bulunan eşyaları aman aracınızın içinde tutmayın! Minik yavrunuzu ve patili dostunuzu da araçta bırakmayın. Aynı durum, değerli eşyalarınız için de geçerli. İşte yaz mevsiminde otomobilinizde bulundurmamanız gerekenler...
Yine yüksek ısı kaynaklı bir uyarımız var. Bazı yiyecekler ve içecekler yüksek sıcaklıkta bozulabilir veya bozulma riski taşıyabilir. Özellikle et ve süt ürünleri, mayonez, yumurta gibi hızla bozulabilen gıdaları yaz sıcaklarında araç içinde bırakmamalısınız. Gazlı içeceklerin aşırı ısınma nedeniyle patlama riski taşıdığını da aman aklınızdan çıkarmayın! Her türlü destek için OTORAPOR bayilerine uğramayı unutmayın.
Her mevsim şıklık ve hijyen iyidir fakat sıcak günlerinde tedbir daha iyidir! Bazı kozmetik ürünler yüksek sıcaklıklarda bozulabilir veya bileşenleri ayrışabilir. Özellikle parfüm, makyaj malzemeleri, losyonlar gibi ürünleri araç içinde bırakmanız gerekiyor. Aksi halde hem ürünlerin kalitesini bozabilir hem de patlama veya sızıntı riski taşıyabilir.
Yaz aylarında araç içerisinde bırakılan şarj edilebilir cihazlar, cep telefonları, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar aşırı ısı kaynaklı tehlikeli birer nesneye dönüşebilir. Zarar görerek kullanılamaz hale gelmelerinin yanı sıra patlama gibi riskleri de beraberinde getirebilir. Yüksek sıcaklıklar pil ömrünü kısaltabilir veya cihazın iç bileşenlerine zarar verebilir. Bu nedenle, şarj edilebilir cihazları güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde korumanız tavsiye edilir.
Ve bonus!
Yaz tatiline gittiniz, plaj veya alışveriş merkezine uğradınız... En kıymetli eşyalarınızı park halindeki otomobilinize bırakmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Çünkü araç içinde değerli eşya bırakmak hırsızlık riskini artırabilir. Özellikle plaj veya alışveriş merkezi gibi yerlerde aracınızı park ederken değerli eşyalarınızı yanınıza almanız veya araç içinde göz önünde bulundurmamanız daha güvenli olacaktır.