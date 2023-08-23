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Sıcak havalarda bunları otomobilinizde bırakmayın

Dünyanın en sıcak günlerini yaşadığımız yaz mevsiminde serinletici besinleri tercih etme konusunda gösterdiğiniz hassasiyeti, otomobilinizin içinde muhafaza ettiğiniz eşyalar için de göstermeniz gerektiğini biliyor musunuz?

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16:33 . 23/08/2023 Çarşamba
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Sıcak havalarda bunları otomobilinizde bırakmayın

Sıcak havalarda bunları otomobilinizde bırakmayın

Kavurucu sıcaklarda aşırı ısınma ve bozulma riski bulunan eşyaları aman aracınızın içinde tutmayın! Minik yavrunuzu ve patili dostunuzu da araçta bırakmayın. Aynı durum, değerli eşyalarınız için de geçerli. İşte yaz mevsiminde otomobilinizde bulundurmamanız gerekenler...

Çocuklar ve evcil hayvanlar
olarak bu konuda “önce can” diyoruz. Unutmayın, park ettiğiniz aracınızda sıcak hava bir süre sonra hızla artabilir ve araç içinde bırakılan çocuklar ve evcil hayvanlar hızlı bir şekilde sıcak çarpmasına maruz kalabilir. Bu nedenle, aracınızı terk edeceğinizde çocukları veya evcil hayvanları araç içerisinde bırakmamalısınız.
Yiyecek ve içecekler

Yine yüksek ısı kaynaklı bir uyarımız var. Bazı yiyecekler ve içecekler yüksek sıcaklıkta bozulabilir veya bozulma riski taşıyabilir. Özellikle et ve süt ürünleri, mayonez, yumurta gibi hızla bozulabilen gıdaları yaz sıcaklarında araç içinde bırakmamalısınız. Gazlı içeceklerin aşırı ısınma nedeniyle patlama riski taşıdığını da aman aklınızdan çıkarmayın! Her türlü destek için OTORAPOR bayilerine uğramayı unutmayın.

Kozmetik ürünler

Her mevsim şıklık ve hijyen iyidir fakat sıcak günlerinde tedbir daha iyidir! Bazı kozmetik ürünler yüksek sıcaklıklarda bozulabilir veya bileşenleri ayrışabilir. Özellikle parfüm, makyaj malzemeleri, losyonlar gibi ürünleri araç içinde bırakmanız gerekiyor. Aksi halde hem ürünlerin kalitesini bozabilir hem de patlama veya sızıntı riski taşıyabilir.

Şarj edilebilir cihazlar
Ve
takipçilerinin vazgeçilmezi olan teknolojik aygıtlar...

Yaz aylarında araç içerisinde bırakılan şarj edilebilir cihazlar, cep telefonları, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar aşırı ısı kaynaklı tehlikeli birer nesneye dönüşebilir. Zarar görerek kullanılamaz hale gelmelerinin yanı sıra patlama gibi riskleri de beraberinde getirebilir. Yüksek sıcaklıklar pil ömrünü kısaltabilir veya cihazın iç bileşenlerine zarar verebilir. Bu nedenle, şarj edilebilir cihazları güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde korumanız tavsiye edilir.

Değerli eşyalar

Ve bonus!

Yaz tatiline gittiniz, plaj veya alışveriş merkezine uğradınız... En kıymetli eşyalarınızı park halindeki otomobilinize bırakmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Çünkü araç içinde değerli eşya bırakmak hırsızlık riskini artırabilir. Özellikle plaj veya alışveriş merkezi gibi yerlerde aracınızı park ederken değerli eşyalarınızı yanınıza almanız veya araç içinde göz önünde bulundurmamanız daha güvenli olacaktır.

Türkiye genelinde 300 den fazla bayisi olan Otorapor
bilgilendirdi.


#otomobil
#hava
#değerli
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