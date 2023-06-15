TeknoDuş’un Farklı Duşakabin Modelleri ile Evinizi Güzelleştirin

Duşakabinler , duş esnasında bireye özel alan yaratan bir materyaldir. Kullanımına karar verildiğinde kurulumu için önem taşıyan faktörlerden biri duşakabinin ölçüsü olmaktadır. Küçük ve dar banyolar için ayrı, büyük ve geniş banyolar için ayrı ölçülerde bulunan duşakabin modelleri üretilmektedir. Bireyler kendi zevk ve tercihlerine göre ölçüler dahilinde diledikleri duşakabin modellerini seçebilmektedir. TeknoDuş firması müşterilerine istedikleri üründe özel ölçü imkânı da tanımaktadır.

Küçük ve dar banyolar için tercih edilen duşakabin modelleri genellikle oval, asimetrik oval ve kare şeklinde olmaktadır. 3 ayrı modelinde kendine özgü özellikleri ve detaylı bilgileri bulunmaktadır.

• Kare Duşakabin Modelleri: Bu çeşit duşakabin modelleri dar ve küçük banyolarda genellikle köşe kısımlara yerleştirilmektedir. Bu sebeple köşe duşakabin modelleri olarak da geçmektedir. İsminden de belli olduğu üzere bu model her kenarı eşit tarzda bir duşakabin modelidir. Kişilerin tercihi ve zevki doğrultusunda büyük banyolara da kurulumu yapılabilecek olan model, iki duvar arasında olabilecek şekilde de banyolarda yerini alabilmektedir. Boyutu dolayısıyla banyolarda çok kullanışlı ve işlevsel bir model olan kare duşakabinler duş tekneli veya duş teknesiz bir şekilde de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Kurulumunun gerçekleştirilebilmesi için ölçülerinin duvar köşesinden l şeklinde doğru bir biçimde alınması gerekmektedir. Kurulum esnasında kabin yüksekliği gibi detaylara özen gösterilmelidir. Ölçü alırken de duşakabinin kullanım alanının, banyodaki diğer alanları işgal etmeyecek şekilde alınmasına dikkat edilmelidir.

Kare duşakabinler birçok farklı tasarımda üretilmektedir. Tekno duş sistemleri içerisinde de şeffaf kare cam, füme cam, karolajlı ortası kumlamalı, karolajlı tam kumlamalı, reflekte cam tasarımı ile üretilmiş black, gold, silver ve bronze renklerinde duşakabin modelleri bulunmaktadır.

• Oval Duşakabin Modelleri: Bombeli şekilde tasarlanan, küçük banyolarda tercih edilen oval modeller genellikle iki duvar arasına kurulmaktadır. Yer açısından da tasarruf sağlayan bu modelin kurulumdan önce ölçüleri köşeleri duvara gelecek şekilde ayarlanarak alınmalıdır. Model simetrik olduğundan ölçüler birbiriyle aynı olmalıdır. Genellikle en küçük ölçü birimi 80x80 iken en büyüğü de 130x130 olmaktadır. Modelin köşe kısımlara veya sabit bir duvara da kurulumu mümkündür fakat bu şekilde kurulumlar banyoda bulunan alanı iyice daraltmaktadır.

Tasarımı ile dikkat çeken modele son zamanlarda talep artmış bulunmaktadır. Rulman sistemi ile oluşturulmuş sürgülü oval kapılı sistemi ile ergonomik bir model olmaktadır. Silver, bronze, black, gold renklerinde, kumlamalı cam, reflekte cam, şeffaf cam, füme cam, karolajlı kumlamalı tarzında çeşitleri bulunmaktadır.

• Asimetrik Oval Duşakabin: Tasarım olarak oval duşakabin modeli gibi bombeli tarzdadır. Tam simetrik olmayan bu model estetik görünümü ile dikkat çekmektedir. Küçük ve dar banyolara farklı bir hava katmaktadır. Ölçüleri modelin yapısından ötürü 80x100, 100x130 şeklinde farklı boyutlarda tasarlanmaktadır. Modelin en iyi tasarım ve renk seçeneği örnekleri Tekno Duş Sistemleri sitesinde mevcuttur.

Duşakabin Modellerinde Malzeme Seçimi

Banyolarda büyük bir işleve sahip olan duşakabinlerin model ve tasarımının önemi olduğu gibi yapımında kullanılan malzemelerinin de önemi büyüktür. Rulman sistemi ile oluşturulan duşakabinlerde kullanılan rulmanın herhangi bir arıza çıkarmaması için kaliteli olması gerekmektedir. Aynı zamanda duşakabin kapı yapımında kullanılan malzemelerin tümünü içeren kapı kulbu takımının da kırılma, çıkma gibi problemler ile karşılaşılmaması için dayanıklı malzemelerden üretilmesi gerekmektedir.





Duşakabin yapımındaki cam kullanımı genellikle mika ya da temperli camdan oluşmaktadır. Temperli camlar ısıl işlem gördüklerinden dolayı normal camlara göre daha dayanıklı ve sağlamdırlar. Kullanıcılar normal cam ve mikadan daha dayanıklı olması sebebi ile temperli camı daha çok tercih etmektedirler.

Normal camlar da temperli camlar da darbe, sıcak soğuk değişimi, montaj hatası, uzun süreli kullanım gibi problemlerden dolayı kullanımından bir süre sonra patlama yaşayabilmektedir. Duşakabin yapımında temperli cam kullanılmış ise bu cam darbeler anında şiddetli bir patlama yaşamaz ve yalnızca küçük küçük parçalara ayrılır. Bu şekilde olması da kullanıcılara güvenlik sağlamış olur. Kalite anlamında en iyi malzemelere sahip, temperli cam, metal rulman seti ve metal kapı kulbu takımından üretilen garantili duşakabin modelleri için Tekno Duş sistemlerinden güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

Duşakabin Fiyatları Nelere Göre Belirlenmektedir?

Birçok farklı modeliyle banyoların dekoratif görünümüne hava katan duşakabinler, geniş ürün yelpazesine ve farklı fiyat aralıklarına sahiptir. Duşakabinlerin farklı fiyatlarda olmasına sebep olan bazı belirleyici faktörler mevcuttur. Bu faktörlerin başında marka unsuru bulunmaktadır. Her marka duşakabin yapımında farklı malzeme, materyal, cam tipi ve parça miktarı kullanmaktadır. Tüm bu hususlar markanın ürettiği duşakabinin fiyatını etkilemektedir.

Duşakabinin banyonun durumuna göre ölçüsü, duş tekneli veya teknesiz kullanılıp kullanılmayacağı, tasarım çizgisi, desen, renk faktörleri de duşakabin fiyatlarını etkileyen etkenlerdendir.

Malzeme kalitesi ve ölçü belirlemelerinde dikkatli olmanız duşakabinlerinizi uzun ömürlü olacak şekilde kullanmanızı sağlar. Tasarımı şık, uygun fiyatta kaliteli duşakabin çeşitleri ve fiyat bilgilerine TeknoDuş online sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. https://www.teknodus.com/



