ÖZET: Leicester City Liverpool maç özeti ve golleri

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, öne geçtiği maçta Leicester City'ye 3-1 mağlup oldu. Ligde 24. haftanın açılış maçında Liverpool, King Power Stadı'nda Leicester City'ye konuk oldu. Liverpool'un oyuna daha çok hakim olduğu, Leicester City'nin ise hızlı hücumlarla şans aradığı ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Liverpool, 67. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Leicester City, 78. dakikada James Maddison ile beraberliği yakalarken, 81. dakikada Jamie Vardy ve 85. dakikada Harvey Barnes'in golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Leicester City'de ise Çağlar Söyüncü, Ozan gibi 90 dakika oyunda kalırken, Cengiz Ünder yedek bekledi.

Ligde üst üste 3. maçını kaybeden Liverpool 40 puanda kaldı, Leicester City 46 puana yükseldi.

LEİCESTER LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Ozan Kabak, ilk kez Liverpool forması giyecek



Ara transfer döneminde Schalke’den Liverpool’a transfer olan Ozan Kabak, Premier Lig’deki ilk maçına Leicester karşısında çıkıyor. Leicester’da da bir diğer milli yıldız Çağlar Söyüncü ilk 11’de.

İngiltere Premier Lig’de haftanın maçında Leicester City, Liverpool’u konuk edecek. Ev sahibi ekipte milli yıldızlardan Çağlar Söyüncü ilk 11’de maça başlarken, Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde. Liverpool’un devre arasında Schalke’den kadrosuna kattığı Ozan Kabak da, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkacak. İngiliz ekibine kiralık olarak giden ve ilk olarak Manchester City maçının kadrosunda yer alan Ozan, bu maçta şans bulamamıştı. 20 yaşındaki oyuncu, Liverpool’un Leicester deplasmanındaki mücadelesinde ise ilk 11’de maça başlayacak.

Millilerin karşılaşmasında kazanan Çağlar ve Cengiz'li Leicester

Premier Lig'in 24'üncü haftasında Leicester City sahasında Liverpool'u konuk etti. King Power'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İlk yarıda oyunun hakimi Liverpool olurken, milli futbolcu Çağlar Söyüncü yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çekti.

Karşılaşmada gol perdesi ise 67'nci dakikada açıldı. Arnold'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Firmino topuk pasıyla Salah'ı gördü. Salah, sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 78'inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazından Leicester City serbest vuruş kazandı. Maddison'un doğrudan kaleye gönderdiği topa altıpasın hemen önünde dokunan Amartey, topu filelerle buluşturdu: 1-1. Bu golün 3 dakika sonrasında Maddison'un uzun pasında Ozan Kabak ve Alisson arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında top Vardy'nin önüne kaldı. Vardy, topu boş ağlara gönderdi: 2-1. 85'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Liverpool'da orta sahada yapılan top kaybı sonrasında Ndidi savunma arkasına hareketlenen Barnes'ı gördü. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Alisson'un solundan ağları sarstı: 3-1.

PREMİER LİG PUAN DURUMU

OZAN KABAK İLK KEZ

Liverpool'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ozan Kabak da yeni takımıyla birlikte ilk kez sahaya çıktı. Konuk ekibin savunma hattında yaşadığı sakatlıklar sonrasında kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu, Premier Lig arenasında ilk kez boy gösterdi. Milli savunmacı, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Ozan, mücadelenin 71'inci dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında bir de sarı kart gördü.

PREMİER LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ





ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA, CENGİZ GÖREV ALMADI

Leicester City'de Çağlar Söyüncü karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı. Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada görev almadı.

PREMİER LİG GOL KRALLIĞI







