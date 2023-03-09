Phoenix Suns 132-101 Oklahoma City Thunder
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın 4. sırasındaki Suns, konferansta play-in potasına girmeye çalışan Thunder'ı yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.
PHOENİX SUNS - OKLAHOMA CİTY THUNDER MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Washington Wizards-Atlanta Hawks: 120-122
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 113-106
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 100-104
Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 115-93
Denver Nuggets-Chicago Bulls: 96-117
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 132-101
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 108-100