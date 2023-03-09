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Suns NBA'de üst üste 4. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, all-star oyuncusu Devin Booker'ın 44 sayı attığı Oklahoma City Thunder maçını 132-101 kazandı. Ev sahibi Suns'ta Devin Booker 44 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Terrence Ross 24 sayı, Chris Paul de 18 sayı, 9 asist, 4 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu. Suns'ın takas döneminin son gününde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Kevin Durant, ısınma sonrası sol ayak bileğinde hissettiği ağrı yüzünden forma giyemedi. Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:01 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Phoenix Suns 132-101 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 132-101 Oklahoma City Thunder

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın 4. sırasındaki Suns, konferansta play-in potasına girmeye çalışan Thunder'ı yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

PHOENİX SUNS - OKLAHOMA CİTY THUNDER MAÇ ÖZETİ


NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 120-122

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 113-106

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 100-104

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 115-93

Denver Nuggets-Chicago Bulls: 96-117

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 132-101

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 108-100



#Phoenix Suns
#Oklahoma City Thunder
#NBA
#Kevin Durant
#Batı Konferansı
1 saat önce
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Suns NBA'de üst üste 4. galibiyetini aldı
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