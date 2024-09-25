2024 PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Polis Meslek Yüksekokulu sonuçları Polis Akademisi (PA) Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde erişime açıldı. İşte 2024 yılı PMYO giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranı.
2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Polis Meslek Yüksekokulu sınav sonuç duyurusu Polis Akademesi Başkanlığı resmi internet adresinden yapıldı. Adaylar sonuçları "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı
Sonuç açıklamasında; "2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur." denildi: