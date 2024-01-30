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Polis Akademisi 31. Dönem POMEM 10 bin 102 polis alımı başvuru şartları ve tarihleri 2024

31. dönem POMEM başvuru tarihleri ve şartları yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiği bildirildi. İhdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik polis alımı gerçekleşecek. Polis alımına ilişkin binlerce aday; "POMEM başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler?" sorularının yanıtını arıyor. 2024 POMEM alımları ne zaman yapılacak? Kaç polis alımı olacak? İşte, tüm merak edilenler...

08:51 - 30/01/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 08:52 - 30/01/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
POMEM
POMEM

2024 polis alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 30. Dönem POMEM polis alım sürecinin ardından, yeni polis alımı için gözler 31. Dönem POMEM başvurularına çevrildi. Polislik alımları ne zaman yapılacak?

EGM 10 BİN 102 POLİS ALIMI YAPACAK

Polis alımı başvurusu için uzun süredir bekleyen gençler için açıklama geldi. Polis Akademisi bünyesinde edilmek üzere 10 bin polis alımı yapılacağı bilgisi Bakan Yerlikaya tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Karara göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı.

Polis alımı başvuru süreci ile ilgil ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız." ifadesinde bulundu. Polis alımı başvuru şartları ve detayları ise henüz açıklanmadı.

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır.

İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)


Kamu alımı iş ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz devlet dairelerine binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alınacak! İşte kontenjan ve branş dağılımları
Kamu alımı iş ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz devlet dairelerine binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alınacak! İşte kontenjan ve branş dağılımları

Kamu alımı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere personel istihdam edilecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere, Resmi Gazete ile İŞKUR iş ilanları üzerinden KPSS'li KPSS'siz kamuya binlerce personel alımları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacağını duyurdu. Kamu iş ilanları ile sözleşmeli sağlık personeli, öğretmen, polis, bekçi ve temizlik görevlisi olmak üzere farklı branşlarda binlerce alım yapılacak. İşte Ocak ve Şubat ayında kamuya alım yapacak kadrolar ve kontenjanlar…


#POMEM
#Polis alımı
#polislik
#emniyet genel müdürlüğü
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