2024 polis alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 30. Dönem POMEM polis alım sürecinin ardından, yeni polis alımı için gözler 31. Dönem POMEM başvurularına çevrildi. Polislik alımları ne zaman yapılacak?

EGM 10 BİN 102 POLİS ALIMI YAPACAK

Polis alımı başvurusu için uzun süredir bekleyen gençler için açıklama geldi. Polis Akademisi bünyesinde edilmek üzere 10 bin polis alımı yapılacağı bilgisi Bakan Yerlikaya tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Karara göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı.

Polis alımı başvuru süreci ile ilgil ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız." ifadesinde bulundu. Polis alımı başvuru şartları ve detayları ise henüz açıklanmadı.

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır.

İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)







