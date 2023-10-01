puan durumu

Süper Lig’in 7’inci haftasında sahasında Pendikspor’u konuk eden Trabzonspor, rakibini Onuachu ve Bakasetas’ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray sahasında Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti. İngiltere Premier Lig 7. haftasında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.