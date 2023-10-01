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Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, La Liga ve Ligue 1 güncel puan durumu

2023-2024 Süper Lig sezonu, 11 Ağustos 2023 tarihinde başladı ve 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir. Sezon sonunda, puan tablosunda en üst sırada yer alan takım şampiyon olacaktır. Trendyol Süper Lig ve Premier Lig’de 7. hafta, İspanya La Liga'nın 8'inci hafta maçları oynanmakta. İşte maç sonuçları, puan durumu ve fikstür.

16:26 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Güncel puan durumu

Güncel puan durumu

Süper Lig’in 7’inci haftasında sahasında Pendikspor’u konuk eden Trabzonspor, rakibini Onuachu ve Bakasetas’ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray sahasında Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti. İngiltere Premier Lig 7. haftasında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

Wolverhampton, Manchester City engelini 2-1'lik skorla geçti. İspanya La Liga 8. haftasında Girona evinde Real Madrid’i konuk etti. Maçı Real Madrid deplasmanda 3-0’lık skorla kazandı. Real Sociedad, Athletic Bilbao engelini 3-0'lık galibiyetle geçti.

Süper Lig puan durumu

Süper Lig fikstür

Trendyol 1. Lig puan durumu

İngiltere Premier Ligi puan durumu

İspanya La Liga puan durumu

La Liga fikstür

Almanya Bundesliga Ligi puan durumu

İtalya Serie A Ligi puan durumu

Fransa Ligue 1 puan durumu

Şampiyonlar Ligi puan durumu

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk oranı düşerken Beşiktaş'ın yükseldi. Trabzonspor'un oranı ise sabit kaldı. Trendyol Süper Lig'deki yeni şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.05

Galatasaray: 2.25

Beşiktaş: 8.00

Trabzonspor: 20.00






#puan durumu
#Süper Lig
#Premier lig
#La Liga
36 dakika önce
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