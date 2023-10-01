Güncel puan durumu
Süper Lig’in 7’inci haftasında sahasında Pendikspor’u konuk eden Trabzonspor, rakibini Onuachu ve Bakasetas’ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray sahasında Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti. İngiltere Premier Lig 7. haftasında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.
Wolverhampton, Manchester City engelini 2-1'lik skorla geçti. İspanya La Liga 8. haftasında Girona evinde Real Madrid’i konuk etti. Maçı Real Madrid deplasmanda 3-0’lık skorla kazandı. Real Sociedad, Athletic Bilbao engelini 3-0'lık galibiyetle geçti.
Süper Lig puan durumu
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk oranı düşerken Beşiktaş'ın yükseldi. Trabzonspor'un oranı ise sabit kaldı. Trendyol Süper Lig'deki yeni şampiyonluk oranları:
Fenerbahçe: 2.05
Galatasaray: 2.25
Beşiktaş: 8.00
Trabzonspor: 20.00