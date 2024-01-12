Ramazan ayı boyunca Müslümanlar, imsak vaktinden iftar vaktine kadar oruç tutarlar. Oruç, açlık ve susuzluğun yanı sıra nefsin arzularından da uzak durmayı gerektirir. Ramazan ayının sonunda ise Ramazan Bayramı kutlanır. Ramazan Bayramı, Müslümanların bir ay boyunca gösterdikleri sabır ve ibadetlerini kutladıkları bir bayramdır. Ramazan, Hicrî takvime göre dokuzuncu aydır. İslam dininde kutsal kabul edilen üç aylardan sonuncusudur. Bu ayda farz olan oruç Müslümanlarca tutulur. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar ise bu yıl Ramazan ayının ne zaman olduğunu sorguluyor. Peki, 2022 ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı hangi aya denk geliyor?

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kameri takvimdeki aylar miladi takvimde olduğu gibi belirli mevsimlerde sabit değildir. Ancak ayların adı konulurken tesadüf ettiği mevsimin adına göre isim verildiği düşünülmektedir. Hicri takvim Ay’ın dünya çevresindeki dolanımını esas alır ve miladi takvimden 10-11 gün daha kısadır. Bu nedenle Ramazan ayı her yıl miladi takvime göre bir önceki yıldan 10 gün önce başlar. 2024 Ramazan ayının birinci günü 11 Mart Pazartesi günüdür.

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili 12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı 6 Şubat Salı: Mirac Kandili 24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili 11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı 5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi 9 Nisan Salı: Arefe 10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün) 11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün) 12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Haziran Cumartesi: Arefe 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün) 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün) 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün) 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün) 7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı 16 Temmuz Salı: Aşure Günü 14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen tek aydır ve inananların kutsal kitabımızın indirildiği Ramazan ayında oruç tutması emredilir. “O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah’ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).” (el-Bakara 2/185).

Bu kutsal ayı diğerlerinden ayıran, bereketin, sabrın, rahmet ve ibadetin ayı olarak kabul edilen Ramazan ayını özel ve mübarek kılan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Kur’ân-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Oruç İslam’ın beş temel şartından birisidir ve Ramazan ayında tutulur. Bu kutsal ayda yapılan tüm ibadetler; cimriliği cömertlikle, öfkeyi sabırla, intikamı sevgiyle ve savaşı barışla değiştirmeye çalışan pozitif bir ahlaki ve sosyal değişimin kapısını açar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) de kıldığı ve sünnet olan teravih namazı bu ay kılınır. Ramazan fiziksel ve zihinsel olduğu kadar maddi yanı da bulunan bir ibadettir. İhtiyacı olanlara destek olmak amacıyla verilen fitre (fıtır sadakası), bayram gelmeden önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Ramazan Kur’ân-ı Kerim’in ayıdır, bu nedenle daha çok okunur ve tefekkür edilir. Mukabele okunması geleneği de Ramazan’a aittir. “Karşılıklı okuma” anlamına gelen mukabele, bir kişinin sesli olarak okuduğu Kur’ân-ı Kerim’i ortamda bulunanların takip etmesidir.