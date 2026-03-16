Bayram sofrasında ölçüyü kaçırmayın

Bayram sofrasında ölçüyü kaçırmayın

04:0016/03/2026, Pazartesi
G: 16/03/2026, Pazartesi
Ramazan ayının ardından gelen bayram sofraları, kontrolsüz tüketim nedeniyle sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor.

KADEMELİ DÖNÜŞ

Medipol Sağlık Grubu Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Bayram sofralarında özellikle şeker oranı yüksek tatlılar, hamur işleri ve yağlı yiyecekler ölçülü tüketilmeli. Ramazan sonrası bir anda ağır ve yüksek kalorili besinlere yönelmek vücudun dengesini bozabilir. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapmak, öğünler arasında makul süreler bırakmak ve beslenme düzenine kademeli olarak dönmek oldukça önemlidir” dedi.

SİNDİRİM SİSTEMİ ZORLANABİLİR

Gastro-enteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya ise Ramazan ayında iki öğün beslenmeye alışan sindirim sisteminin bu süreçte dinlenme fırsatı bulduğunu belirterek, "Ancak bayramla birlikte sık ve ağır öğünler, sindirim sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturabiliyor. Bu tür beslenme alışkanlıkları reflü, hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.



