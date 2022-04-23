Ramazan Hırka-i Şerif hasreti bitti
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RAMAZAN HABERLERİ

Hırka-i Şerif hasreti bitti

Hazreti Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırka-i Şerif hasreti bitti
Hırka-i Şerif

Hazreti Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta duaların edilmesinin ardından protokol üyeleri, Hırka-i Şerif’i ziyaret etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uzun bir aradan sonra ziyarete açılan Hırka-i Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Hırka-i Şerif iki yıl aradan sonra ziyarete açıldı
OYNAT 00:52
Hırka-i Şerif iki yıl aradan sonra ziyarete açıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı. 29 Nisan Cuma günü ikindi namazına kadar görülebilecek kutsal emaneti ziyarete gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, 2 yıl aradan sonra bugün ziyarete açıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı.

DUYUNCA HEMEN GELDİM

Hırka-i Şerif’i ziyaret için Van’dan geldiğini söyleyen Kıbrıs gazisi Sabri Bayar, “Geçen hafta geldiğimde kapalıydı, geri gittim. Sonra televizyonda açılacağını duydum, sabah da buraya geldim. Ağladım. İnsan görünce dayanamıyor” dedi.

HERKES ÖZLEMİŞ

Bilge Tokgöz ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Özlemiştik zaten. Manevi havasını tattık. Duygulandım. Çok güzeldi. İçerisi çok kalabalık. Herkes özlemiş. Kavuştuk, Allah’a şükür” diye konuştu. Hırka-i Şerif, 29 Nisan’a kadar hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise saat 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Hırka-i Şerif iki yılın ardından ziyarete açılıyor
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Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'in mübarek emaneti Hırka-i Şerif'i ramazan ayı başındaki koronavirüs vaka sayıları nedeniyle ziyarete açmama kararı aldıklarını hatırlattı.<br><br>
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Vaka sayılarının düşmesiyle ramazan sonu olsa da Hırka-i Şerif'i ziyaret ettirmek istediklerini belirten Samir, \"2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açmak için İstanbul Valiliği ile görüşme içerisindeydik...
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İstanbul Valiliğinin de desteğiyle bu sene 22 Nisan Cuma gününden 29 Nisan'a kadar Hırka-i Şerif'i vatandaşlarımıza 2 yılın ardından ziyarete açmaya karar verdik.\" diye konuştu.
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Samir, bir hafta da olsa vatandaşlarla Hırka-i Şerif'i buluşturmanın önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:<br><br>\"Cuma günü saat 10.00'da yapılacak duanın ardından Hırka-i Şerif'e vatandaşlarımızı ziyarete almaya başlayacağız...
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Yalnız burada vatandaşlarımızdan önemli bir ricamız var. Vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına tam olarak riayet rica ediyoruz. Çünkü bu sene Kovid-19 salgınıyla ilgili cami içerisinde bulaş olmaması adına ziyareti daha tedbirli olarak yaptıracağız. Vatandaşlarımızdan da bu tedbirlere yüzde 100 riayet etmelerini istirham ediyoruz...
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Hırka-i Şerif'i yeniden ziyarete açtığımız için çok mutluyuz. Hastalığın seyri bayağı hızla düştüğü için bir hafta da olsa vatandaşlarımızın ziyaret etmesini istedik. Sağ olsun İstanbul Valiliğimiz de destek veriyor. Biz cuma günü kavuşmayı bekliyoruz.\"
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Hırka-i Şerif iki yılın ardından ziyarete açılıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif, cuma günü ziyarete açılıyor.


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