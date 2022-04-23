Hırka-i Şerif hasreti bitti

Hazreti Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta duaların edilmesinin ardından protokol üyeleri, Hırka-i Şerif’i ziyaret etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uzun bir aradan sonra ziyarete açılan Hırka-i Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

OYNAT 00:52 Hırka-i Şerif iki yıl aradan sonra ziyarete açıldı Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerif bugün ziyarete açıldı. 29 Nisan Cuma günü ikindi namazına kadar görülebilecek kutsal emaneti ziyarete gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.



Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, 2 yıl aradan sonra bugün ziyarete açıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan katıldı. BiP'te paylaş

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DUYUNCA HEMEN GELDİM

Hırka-i Şerif’i ziyaret için Van’dan geldiğini söyleyen Kıbrıs gazisi Sabri Bayar, “Geçen hafta geldiğimde kapalıydı, geri gittim. Sonra televizyonda açılacağını duydum, sabah da buraya geldim. Ağladım. İnsan görünce dayanamıyor” dedi.

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HERKES ÖZLEMİŞ

Bilge Tokgöz ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Özlemiştik zaten. Manevi havasını tattık. Duygulandım. Çok güzeldi. İçerisi çok kalabalık. Herkes özlemiş. Kavuştuk, Allah’a şükür” diye konuştu. Hırka-i Şerif, 29 Nisan’a kadar hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise saat 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.