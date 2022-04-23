Hırka-i Şerif hasreti bitti

Hazreti Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta duaların edilmesinin ardından protokol üyeleri, Hırka-i Şerif’i ziyaret etti.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Uzun bir aradan sonra ziyarete açılan Hırka-i Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.
Hırka-i Şerif’i ziyaret için Van’dan geldiğini söyleyen Kıbrıs gazisi Sabri Bayar, “Geçen hafta geldiğimde kapalıydı, geri gittim. Sonra televizyonda açılacağını duydum, sabah da buraya geldim. Ağladım. İnsan görünce dayanamıyor” dedi.
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HERKES ÖZLEMİŞ
Bilge Tokgöz ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Özlemiştik zaten. Manevi havasını tattık. Duygulandım. Çok güzeldi. İçerisi çok kalabalık. Herkes özlemiş. Kavuştuk, Allah’a şükür” diye konuştu. Hırka-i Şerif, 29 Nisan’a kadar hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise saat 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.