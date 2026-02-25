Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
İftar öncesi halsizlik iftar sonrası tansiyon: Uzman isim Ramazan'da yapılan hataları sıraladı

İftar öncesi halsizlik iftar sonrası tansiyon: Uzman isim Ramazan'da yapılan hataları sıraladı

10:4925/02/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Uzman doktor Ramazan’da acile götüren hataları tek tek sıraladı
Uzman doktor Ramazan’da acile götüren hataları tek tek sıraladı

Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku düzeni, acil servislerde yoğunluğa yol açıyor. Uzmanlar, özellikle günün belirli saatlerinde artan şikayetlere dikkat çekiyor. İftara yakın saatlerde uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı olarak halsizlik, baş dönmesi, çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, kan şekeri düşüşü gibi şikayetlerin görüldüğünü; iftar sonrasında ise tansiyon yükselmeleri, mide rahatsızlıkları ve nefes darlığı şikayetlerinin öne çıktığını kaydetti.

Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, Ramazan ayında yapılan beslenme hataları ve bilinçsiz ilaç kullanımının sağlık açısından ciddi riskler barındırdığını bildirdi.

Altınbilek, özellikle sahurun atlanmasının gün içinde tansiyon ve kan şekeri dengesizliklerine yol açabileceğini belirterek, iftarda aşırı ve hızlı yemek tüketiminin de kalp-damar ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Kronik hastalığı bulunan kişilerin ilaçlarını hekim önerisi olmadan bırakmasının hayati sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Altınbilek, Ramazan süresince ilaç düzenlemelerinin mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı.

Ramazan’da değişen yaşam düzeni acil servis başvurularını artırıyor

Doç. Dr. Altınbilek, Ramazan ayının vücudun alışık olmadığı bir yaşam düzenine geçiş anlamına geldiğini belirterek, bu sürecin tıbbi açıdan dikkatle yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Hastalıkların seyrinin değişmediğini ancak beslenme saatleri, sıvı tüketimi, uyku düzeni ve ilaç kullanım alışkanlıklarında yaşanan farklılıkların sağlık üzerinde belirleyici olduğunu kaydeden Altınbilek, söz konusu değişimlerin her yıl Ramazan döneminde acil servis başvurularında belirgin artışa yol açtığını bildirdi.

Acil servis yoğunluğu iftar ve gece saatlerinde artıyor

Doç. Dr. Altınbilek, Ramazan ayında acil servis başvurularında gün içindeki başvuruların azaldığını, iftar sonrası ve gece saatlerinde ise yoğunluğun belirgin şekilde arttığını bildirdi.

Bu durumun temelinde fizyolojik nedenlerin bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Altınbilek, gün boyu süren açlık ve susuzluğun vücutta farklı bir denge oluşturduğunu, iftarla birlikte ani beslenme ve sıvı alımının ise bu dengeyi kısa sürede değiştirdiğini kaydetti.
"İftara yakın saatlerde daha çok halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşmesi, çarpıntı ve kan şekeri düşüklüğü şikayetleri ile başvurular görülüyor. İftardan sonraki saatlerde ise tansiyon yükselmeleri, mide şikayetleri, nefes darlığı ve kan şekeri yükselmeleri ön plana çıkıyor"
diye konuştu.

Yanlış beslenme ve ilaç kullanımına dikkat

Ramazan ayında acil servise başvuran hastaların önemli bir bölümünde benzer hataların öne çıktığını belirten Doç. Dr. Altınbilek,
"Çoğu zaman sorunun temelinde hastalığın kendisinden çok dengeyi bozan davranışlar yer alıyor. Gün boyu susuz kalıp, iftarda aşırı sıvı almak, hızlı ve ağır yemek, sahuru atlamak, ilaçları kesmek ya da düzensiz kullanmak en sık karşılaştığımız hatalardır. Vücut bu ani değişikliklere her zaman uyum sağlayamaz. Özellikle kronik hastalığı olan bireylerde bu dengesizlikler belirgin klinik tablolara dönüşebilir. Çoğu zaman hastalığın kendisinden çok bu davranışlar tabloyu ağırlaştırıyor."
dedi.

"Beklemek geri dönüşü zor sonuçlara neden olabilir"

Hayati risk taşıyan belirtiler konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Altınbilek, bazı şikâyetlerin vakit kaybetmeden değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Dr. Altınbilek,
"Göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, şiddetli baş ağrısı, konuşma bozukluğu, bilinçte bulanıklık, kanlı kusma veya idrar miktarında belirgin azalma gibi belirtiler her zaman ciddiye alınmalıdır. Bu tür şikâyetler ortaya çıktığında 'Oruçluyum, biraz daha dayanayım' düşüncesi doğru değildir. Tıbbi açıdan alarm bulgularının zamanı yoktur. Beklemek, bazı hastalıklarda geri dönüşü zor sonuçlara neden olabilir. Göğüs ağrısının mide ağrısı olduğu düşünülerek, geçiştirilmemesi gerekir. Sol kola veya çeneye yayılan, baskı tarzında, ani başlayan ve terleme ile birlikte görülen ağrılarda hızlı şekilde acil servise başvurulmalıdır. Bu hastalar acil servise geldiklerinde vital bulguları değerlendirilir, EKG çekimi yapılır ve hastanın klinik durumuna uygun laboratuvar testleri istenir. Elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli tedavi başlanır."
ifadelerini kullandı.

İlaç düzenlemeleri hekim kontrolünde yapılmalı

Ramazan ayında ilaç kullanımının en kritik konuların başında geldiğini belirten Doç. Dr. Altınbilek, kronik hastalıklara yönelik tedavilerin hekim bilgisi dışında kesilmesinin ya da düzensiz sürdürülmesinin acil servis başvurularında önemli paya sahip olduğunu bildirdi.

Birçok ilacın uygun zamanlama ile güvenli şekilde kullanılabileceğine dikkat çeken Altınbilek, uzun etkili ilaç seçenekleri, doz ayarlamaları ve kullanım saatlerinde düzenleme yapılabildiğini ifade etti. Ancak bu tür değişikliklerin mutlaka doktor kontrolünde planlanması gerektiğini vurgulayan Altınbilek, hastaların kendi inisiyatifleriyle tedavi şemasını değiştirmemesi gerektiğini kaydetti.




#Ramazan
#Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek
#acil servis
#hastalık
#ilaç kullanımı
#sindirim sistemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler listesi 2026! 26 Şubat okullar tatil mi?