İftar öncesi halsizlik iftar sonrası tansiyon: Uzman isim Ramazan'da yapılan hataları sıraladı

Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku düzeni, acil servislerde yoğunluğa yol açıyor. Uzmanlar, özellikle günün belirli saatlerinde artan şikayetlere dikkat çekiyor. İftara yakın saatlerde uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı olarak halsizlik, baş dönmesi, çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, kan şekeri düşüşü gibi şikayetlerin görüldüğünü; iftar sonrasında ise tansiyon yükselmeleri, mide rahatsızlıkları ve nefes darlığı şikayetlerinin öne çıktığını kaydetti.
Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, Ramazan ayında yapılan beslenme hataları ve bilinçsiz ilaç kullanımının sağlık açısından ciddi riskler barındırdığını bildirdi.
Altınbilek, özellikle sahurun atlanmasının gün içinde tansiyon ve kan şekeri dengesizliklerine yol açabileceğini belirterek, iftarda aşırı ve hızlı yemek tüketiminin de kalp-damar ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade etti.
Kronik hastalığı bulunan kişilerin ilaçlarını hekim önerisi olmadan bırakmasının hayati sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Altınbilek, Ramazan süresince ilaç düzenlemelerinin mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı.
Ramazan’da değişen yaşam düzeni acil servis başvurularını artırıyor
Doç. Dr. Altınbilek, Ramazan ayının vücudun alışık olmadığı bir yaşam düzenine geçiş anlamına geldiğini belirterek, bu sürecin tıbbi açıdan dikkatle yönetilmesi gerektiğini ifade etti.
Hastalıkların seyrinin değişmediğini ancak beslenme saatleri, sıvı tüketimi, uyku düzeni ve ilaç kullanım alışkanlıklarında yaşanan farklılıkların sağlık üzerinde belirleyici olduğunu kaydeden Altınbilek, söz konusu değişimlerin her yıl Ramazan döneminde acil servis başvurularında belirgin artışa yol açtığını bildirdi.
Acil servis yoğunluğu iftar ve gece saatlerinde artıyor
Doç. Dr. Altınbilek, Ramazan ayında acil servis başvurularında gün içindeki başvuruların azaldığını, iftar sonrası ve gece saatlerinde ise yoğunluğun belirgin şekilde arttığını bildirdi.
Yanlış beslenme ve ilaç kullanımına dikkat
"Beklemek geri dönüşü zor sonuçlara neden olabilir"
İlaç düzenlemeleri hekim kontrolünde yapılmalı
Ramazan ayında ilaç kullanımının en kritik konuların başında geldiğini belirten Doç. Dr. Altınbilek, kronik hastalıklara yönelik tedavilerin hekim bilgisi dışında kesilmesinin ya da düzensiz sürdürülmesinin acil servis başvurularında önemli paya sahip olduğunu bildirdi.
Birçok ilacın uygun zamanlama ile güvenli şekilde kullanılabileceğine dikkat çeken Altınbilek, uzun etkili ilaç seçenekleri, doz ayarlamaları ve kullanım saatlerinde düzenleme yapılabildiğini ifade etti. Ancak bu tür değişikliklerin mutlaka doktor kontrolünde planlanması gerektiğini vurgulayan Altınbilek, hastaların kendi inisiyatifleriyle tedavi şemasını değiştirmemesi gerektiğini kaydetti.